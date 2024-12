Ivan Leko haalt spelers Standard helemaal onderuit: "Ze gaan ons geen matchen doen winnen"

Standard beleefde een frustrerende avond tegen OHL. Na meerdere kansen en een tegendoelpunt in blessuretijd eindigde de wedstrijd in mineur. Het is de derde wedstrijd op rij waarin Standard punten verliest in de laatste minuten, na vergelijkbare situaties tegen Charleroi en Genk.

Trainer Ivan Leko zoekt naar oplossingen voor het terugkerende probleem, maar vindt het verlies aan kwaliteit bij wissels zorgwekkend. "Wanneer we veranderingen doorvoeren, wordt het team minder sterk." "De invallers brengen ons niet wat we nodig hebben om wedstrijden te winnen. Het is heel moeilijk om zo punten te verliezen, en dat op dezelfde manier in drie wedstrijden", aldus een scherpe Leko. Ondanks het harde werk van de spelersgroep, vindt Leko het lastig om iedereen tevreden te stellen. Hij benadrukt dat de invallers niet voldoende impact hebben om de wedstrijd te keren, waardoor hij vaak zo lang mogelijk wacht met wisselen. "We hebben hier intern veel over gesproken, maar de oplossing is nog niet duidelijk." Naast de teleurstellende resultaten kreeg Standard ook te maken met een nieuwe tegenslag: verdediger Alexandro Calut raakte geblesseerd. Hij voegt zich bij een al uitgebreide blessurelijst, waaronder Nathan Ngoy, David Bates en Souleyman Doumbia. Dit dwong Leko om laterale spelers zoals Lawrence en Bolingoli centraal in te zetten. Leko prees ondanks alles de inzet van zijn verdediging en benadrukte dat de organisatie goed stond, zelfs zonder sleutelspelers. Maar de nieuwe blessure van Calut bemoeilijkt de plannen voor de komende wedstrijden. "We hebben laten zien dat we met discipline goed kunnen verdedigen, maar deze nieuwe tegenslag maakt het heel zwaar."