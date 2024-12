Spitsenprobleem, maar beste middenveld ooit? Vital Borkelmans heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge werkt zich beetje bij beetje op in de Jupiler Pro League. Al is de ene linie duidelijk de andere niet bij blauwzwart.

Club Brugge kon in de vijf wedstrijden in de Champions League nog maar vier goals maken. Daar zat al de bizarre penalty tegen Aston Villa bij en de owngoal van Celtic.

“Ik denk niet dat Brugge een spitsenprobleem heeft”, vertelt Vital Borkelmans aan de Krant van West-Vlaanderen. “Er zijn alternatieven genoeg vanuit de tweede lijn die kunnen scoren.”

“Nilsson kende al heel wat blessureproblemen, met hem kun je ook eens een ander systeem spelen. Vermant is iemand die de andere spelers laat scoren. Hij is een heel vervelende speler om tegen te spelen. Ik maak me op dat vlak geen zorgen.”

Het middenveld krijgt met Onyedika, Jashari en Vanaken krijgt dan weer de nodige lof. Hier en daar spreekt men van het beste Brugse middenveld in lange tijden, maar ook dat spreekt Borkelmans tegen.

“Het beste middenveld ooit zou ik niet durven zeggen, Club heeft al heel wat kleppers gekend zoals Ceulemans en Staelens. Vanaken straalt een enorme rust uit in het hele gebeuren. Het is mooi om te zien hoe hij telkens onder de druk uitkomt. Jashari vind ik heel goed, beter dan de andere jongens die daar rondlopen momenteel.