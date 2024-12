Rob Schoofs kreeg opmerkelijke uitleg van ref Van Driessche over penaltygeval, maar kijkt ook naar eigen ploeg: "Ons grote probleem"

KV Mechelen beleefde zaterdagavond een frustrerende avond met een onverdiend 1-2 verlies tegen Club Brugge. Het duel was een rollercoaster van emoties, met een aantal omstreden momenten.

Mechelen kwam al snel op achterstand, maar had vervolgens het gevoel dat het onterecht geen strafschop kreeg na een handsbal van Spileers in de tweede helft. “De bal ging zeker tegen de arm van Spileers", zei kapitein Rob Schoofs na de wedstrijd.

Het niet gefloten handsbal werd het grootste gespreksonderwerp na de wedstrijd. Volgens Schoofs en de Mechelse bank was het duidelijk dat de bal tegen de arm ging, wat door de VAR en scheidsrechter Van Driessche ook werd bevestigd. De scheidsrechter legde uit dat de speler niet naar de bal keek, waardoor het geen strafschop was.

Na de rust zette Mechelen Club Brugge stevig onder druk, maar het gebrek aan efficiëntie zorgde ervoor dat de gelijkmaker pas in de 95e minuut viel via Raman. “Het was alles of niets", zei Schoofs. “Club Brugge is in de tweede helft niet meer aan ons doel gekomen, behalve bij de 1-2.”

Toch bleef het gebrek aan efficiëntie een groot probleem voor KV Mechelen. Schoofs merkte op dat het team moeite had om doelpunten te maken, in tegenstelling tot enkele maanden geleden toen het team uit het niets vaak wist te scoren.

“We moeten heel hard knokken om een doelpunt te maken, en dat maakt het verschil tussen winnen of verliezen", gaf hij aan.