Serge Gumienny doet wel heel opvallende vaststelling nadat handspel van Spileers niet werd gefloten

KV Mechelen beleefde echt geen leuke avond tegen Club Brugge. Na afloop was er ook heel wat te doen over beslissingen van de arbitrage.

In minuut 90+5 scoorde Benito Raman de 1-1 gelijkmaker en leken we af te stevenen op een gelijkspel. Maar in minuut 90+11 scoorde Ordonez alsnog de 1-2. Maar de wedstrijd had er heel anders kunnen uitzien...

Zo werd een handsbal in het strafschopgebied van Jorne Spileers niet bestraft. Bij KVM wilden ze natuurlijk een strafschop, maar scheidsrechter Bram Van Driessche zag er geen graten in.

Serge Gumienny zag dat er vorig seizoen wel een strafschop voor zou zijn gefloten. "Duidelijk was de handsbal van Spileers in KV Mechelen-Club Brugge. Er zit geen vrijwilligheid in zo’n fase, maar in voorgaande seizoenen werd de bal zonder pardon op de stip gelegd, er werd verwezen naar strikte reglementering", vertelt hij bij Het Belang van Limburg.

De voormalige scheidsrechter doet ook een opvallende vaststelling: hij zegt dat de regels wel veranderd moeten zijn. "Als de bal tegen je arm kwam en de arm was niet tegen je lichaam, was het penalty, punt."

"Ik ben dus benieuwd naar de uitleg van Lardot, zijnde wat er intussen veranderd is aan de regels? Die moeten gewijzigd zijn, want de scheidsrechter bekeek de beelden en besliste dan om geen strafschop toe te kennen", besluit Gumienny.