Benito Raman legt Club-supporters het zwijgen op ... en ook weer niet: KV Mechelen genekt door eigen enthousiasme?

Wie na minuut 95 al conclusies trok uit KV Mechelen - Club Brugge, zou besloten hebben dat Raman zijn gram had gehaald. Club pakte daarna nog de volle buit. Bij Mechelen kijken ze ook naar het eigen enthousiasme als oorzaak.

Benito Raman en de supporters van Club: ze zullen nooit goede vrienden worden. De aanvaller van KVM werd van bij het begin van zijn invalbeurt op de korrel genomen door bezoekende supporters maar deed wel nog de netten trillen. "Het deed wel deugd om tegen Club Brugge te scoren, omdat ze ook wat woorden naar mij riepen. Dan was ik wel blij om dat doelpuntje te maken, maar dat is op dit moment niet belangrijk."

Even leek het bij zijn viering dat hij maar net op tijd de juiste afslag nam. "Neen, neen, ik liep niet naar het bezoekersvak. Ik heb de laatste weken gevierd vlak bij onze supporters. Toevallig zitten die van Club er net naast. Als zij mogen roepen en tieren en mij figuurlijk dingen naar het hoofd slingeren, dan mag ik ook wel bij onze supporters juichen."

Genoeg ervaring bij KV Mechelen

Het punt ontglipte de thuisploeg daarna alsnog. Was KV zo gebrand op de zege dat het koelbloedigheid miste? "Als we spelen met tien spelers die 20 of 21 zijn, kan ik dat begrijpen. Dan is dat moeilijker. We hebben wel wat ervaring, hé. Kerim Mrabti, Rob Schoofs en ik zijn allen 30. Daar moeten we gewoon slimmer in zijn. Nadat je woensdag al 120 minuten gespeeld hebt, moet je dit punt gewoon vasthouden."

De eigen aanhang schreeuwt de spelers natuurlijk ook vooruit. Dat is voor Raman geen excuus. "Je moet zeggen: elk punt telt op het einde van het seizoen. Dat hebben we niet goed gedaan. Ik ga niet zeggen dat het iemand zijn fout is. Het ligt niet zozeer aan de overtreding voorafgaand aan de 1-2. Ofwel moet die bal daar weggetrapt worden, ofwel moeten we bij de vrije trap beter verdedigen of de lijn hoger zetten."

Hasi en Raman delen zelfde theorie

Ploegmaats met de vinger wijzen doet Raman niet. Zijn theorie is wel duidelijk en wordt gedeeld door zijn coach. "Die late goal komt er ook wel door het enthousiasme bij ons. Soms moet je ook wel eens nadenken en vinden dat een punt genoeg is. Al kan ik niemand iets kwalijk nemen en ga ik hiervoor geen kritiek geven. Dit is het voetbal dat we willen zien, we willen vooruit spelen."

Hasi blijft wel bij zijn punt dat iets meer doordachtheid soms van belang is. "Er was zoveel kabaal dat het niet mogelijk was om instructies te geven. Je moet proberen het niet meer weg te geven, want Brugge heeft snelheid en frisse jongens. Het is wel niet zo dat wij uit organisatie zijn en zij één-tegen-één komen met onze keeper. Hoe wij bij die fase verdedigen, dat is dan weer onbegrijpelijk."