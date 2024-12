Club Brugge-coach Nicky Hayen verbloemt het niet: "Het is totaal niet verdiend, we zijn helemaal achteruit gedrukt"

Club Brugge is opnieuw een overwinning rijker. Nicky Hayen geeft wel toe dat het geen verdiende zege is geworden op het veld van KV Mechelen. Dat maakt het resultaat niet minder belangrijk.

"De eerste actie van de match was de beste, we missen een niet te missen kans", begint Hayen zijn betoog door te verwijzen naar de misser van Talbi. "Ik vond ons voetballend nog best aardig in het begin, het was in de eerste helft een gelijkopgaande wedstrijd. Na rust viel ons spel helemaal weg. KV Mechelen domineerde en vond de vrije man. We werden achteruit gedrukt."

De staf van Club Brugge wilde dat natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. "We pasten ons systeem aan om de spelwijze van KV iets meer te 'matchen', maar in plaats van vooruit te verdedigen, kropen we achteruit. Het was wachten op hun doelpunt. Op het moment dat ze scoorden, was dat oververdiend. Je zou al tevreden zijn als je dan nog weg kunt gaan met een punt."

Drie punten voor Club na lelijke wedstrijd

Het werd onverhoopt nog de volle buit. "Die vrije trap geeft ook aan dat het geloof er nog is om honderd procent door te gaan. De drie punten zijn totaal niet verdiend, maar dat maakt het niet minder prettig. Soms moet je ook heel tevreden zijn met een overwinning na een lelijke wedstrijd. Qua spelniveau geeft dit geen vertrouwen voor de Champions League, maar de overwinning geeft wel een mentale boost."

Het is wel niet de eerste keer dat Club Brugge in de competitie niet op de top van zijn kunnen presteert. "Het is ook een opeenvolging van vele wedstrijden. Je probeert dat zo goed mogelijk op te pakken, maar we wisten dat dit een hele verraderlijke uitwedstrijd was. Je kon niet zien dat KV Mechelen woensdag nog 120 minuten gespeeld heeft. Alle credits aan Besnik Hasi en zijn ploeg hiervoor."

Hayen probeert balans te vinden met wissels

Hayen tracht natuurlijk ook wel te anticiperen op dat drukke schema. In vergelijking met de vorige competitiematch kwamen er vier andere namen tussen de lijnen. "Als je tien wissels doet in de beker, zegt iedereen dat het onderschatting is. We wilden ook absoluut door in de beker. We proberen de juiste balans te vinden en de juiste keuzes te maken."