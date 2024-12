🎥 KV Mechelen bestaat 120 jaar: supporters sparen kosten noch moeite en vieren met fraaie tifo tegen Club Brugge

KV Mechelen bestaat 120 jaar en dat mag uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. De supporters van Malinwa hebben voorafgaand aan de ontmoeting met Club Brugge dan ook voor een fraaie tifo gezorgd.

De 120ste verjaardag van KV Mechelen gaat gepaard met een hele resem activiteiten. Zo wordt er in januari een Gala en Charity Dinner georganiseerd. De club die in 1904 het levenslicht zag pakt ook uit met een unieke posterreeks, met verschillende posters die herinneren aan één van de unieke momenten uit de clubgeschiedenis van Malinwa.

Als de landskampioen dan in die periode op bezoek komt, is dat ook een ideale affiche om de verjaardag van de thuisploeg eens netjes in de verf te zetten. In de tribunes waren er heel wat blinkende gele en rode vlaggen voorzien om er een sfeervolle avond te maken. De tifo die minuten voor de aftrap de lucht inging was nog een extra bijdrage.

Het is de jonge supportersgroep Vijfentwintig Zeven die de schouders onder deze sfeeractie heeft gezet. Het was dus in het oog houden wat er achter het doel zou gebeuren. Daar prijkte in het groot 'Royal Football Club Malinois, 120 jaar!' Er kon gerust gezegd worden dat ze het deze avond groots zagen bij Malinwa: er viel niet naast te kijken.

Aan de zijkant, de kant van de oude spionkop zeg maar, was dan weer een brede, gele spandoek te zien die herinnert aan verschillende mijlpalen uit de geschiedenis van KV. Van de oprichting van de club tot het winnen van Europacup II en het winnen van de Belgische beker in 2019, de laatste keer dat Malinwa een prijs veroverde.

Het enige wat het nog beter kon maken, is dat het de huidige spelers ook kon inspireren tot een topprestatie. Om te besluiten of dat gelukt is, is het wachten tot na de afloop van KV Mechelen - Club Brugge.