Hoe zit het nu met handsbal van Spileers? Ex-scheids Tim Pots zegt wie gelijk heeft

Opvallende fase in het duel tussen Club Brugge en KV Mechelen. Jorne Spileers lijkt een bal duidelijk met de hand te spelen, maar toch kwam er geen strafschop van.

“Ik zal eens bekijken of ze voor gelijkaardige fases in andere matchen wél strafschoppen gaan fluiten”, zei Besnik Hasi over de bewuste fase met Spileers in de hoofdrol op zijn persconferentie.

“De scheidsrechters passen de regels toe hoe het voor hen op het moment zelf het beste uitkomt. Je kan het gaan interpreteren zoals je zelf wil. Ik ben benieuwd wat de analisten hierover gaan zeggen.”

Ex-scheidsrechter Tim Pots heeft alvast geen goed nieuws voor de trainer van KV Mechelen. Hij vindt dat ref Bram Van Driessche gelijk had toen hij de beelden bekeek en bij zijn eerste beslissing bleef.

“Spileers maakt geen beweging naar de bal en de arm maakt zijn lichaam ook niet onnatuurlijk breed. De arm was eerder in het verlengde van zijn lichaam”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Van Driessche had dit live goed gezien en zijn beslissing kan je bezwaarlijk een clear error noemen. De VAR zorgde hier voor een onnodige polemiek.”