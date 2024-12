KV Mechelen en Club Brugge analyseren penaltyfases, thuisploeg misnoegd: "Refs passen regels toe zoals ze willen"

Aan penaltyfases geen gebrek in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge. De thuisploeg reageerde na afloop misnoegd: vooral het handspel van Jorne Spileers was stof voor discussie.

Er waren twee strafschopgevallen die in het voordeel van Mechelen konden uitdraaien: eerst was er dus het handspel van Spileers, in het slot een vermeende duw van Ordonez op Lauberbach. "Die tweede fase is helemaal geen penalty', geeft Besnik Hasi eerlijk toe. "Bij die eerste wil ik het wel eens zien als er ergens anders gespeeld wordt. Wat is de grens, wat zijn de regels?"

De trainer van Malinwa stelt zich dus toch grote vragen. "De scheidsrechters passen gewoon de regels toe zoals ze willen. Na dat tweede strafschopgeval hebben wij nog de bal, maar na de VAR-tussenkomst geeft de ref de bal aan Club Brugge. Hoe dat kan, dat moeten ze mij toch eens uitleggen." Rob Schoofs was als aanvoerder van KV Mechelen uitleg gaan vragen bij Van Driessche.

Schoofs doet overleg met ref uit de doeken

"Het is wat het is", zucht Schoofs. "Bij die eerste penaltyfase denk ik wel dat het hands was. De scheids gaf dat ook toe, maar zei dat de speler in kwestie niet naar de bal kijkt. Hij ziet de bal niet komen en dus is het geen hands, zei hij." Een redenering die in Mechelen moeilijk valt. "Daar kan over gediscussieerd worden, denk ik."

Kan Hasi toch geen begrip opbrengen voor het feit dat Spileers zo gedraaid stond dat hij de bal niet zag komen? "We brengen begrip op, hoor. De ref kan interpreteren zoals hij dat wil. Voor ons was het penalty, voor Club Brugge waarschijnlijk niet. Ik ga kijken of voor zo'n fase in een andere wedstrijd wel penalty gefloten wordt. Maar wat de ref tegen mijn kapitein zegt, accepteer ik."

Mignolet vindt het geen strafschop

Hasi had het wel bij het juiste eind over de visie in het kamp van Club Brugge op de bewuste fase. "Jorne Spileers krijgt die bal tegen zijn arm, maar hij kan de bal helemaal niet eens zelf zien komen. Voor mij is dat geen penalty", is Simon Mignolet duidelijk.