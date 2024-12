De Cuyper en Mignolet verklaren resultaat en prestatie Club Brugge: verwarrende en tegenstrijdige uitleg over wie wat verdient

Maxim De Cuyper lokte een penalty uit en zette die zelf om. Simon Mignolet hield met enkele reddingen lange tijd de nul op het bord. Zo hebben ze beiden zeker bijgedragen aan de overwinning van Club op het veld van KV Mechelen.

Beiden hadden ook wel door dat dit niet het beste Club Brugge was. "Soms moet je wedstrijden op zo'n manier ook winnen. Achteraf bekeken was een punt eerlijk geweest. We pakken uiteindelijk drie punten mee en we weten allemaal dat het een beetje meezat. Zij waren na rust veel scherper op de tweede bal, waardoor ze elke keer opnieuw de aanval konden inzetten", oordeelde De Cuyper.

Volgens de linksachter was dat het grote verschil met de eerste helft. "Ze speelden één-op-één, dan is het ook niet onlogisch dat we meer de lange bal zoeken. Bij het tweede duel waren we niet op de afspraak. Je moet daar klaar voor zijn. Als je dat niet bent, kun je zo'n tweede helft meemaken." Gelukkig had De Cuyper op dat moment al 0-1 gemaakt. "Hans Vanaken kwam meteen naar mei en zei: neem jij de strafschop maar."

De Cuyper opent zijn rekening

Het eerste doelpunt van het seizoen voor De Cuyper en dat kon Club maar al te goed gebruiken. "Dit was wel nog iets anders dan op het veld van Beerschot, ik vond dat we het daar meer zelf weggaven. Ik hoop dat het ons een boost kan geven naar dinsdag toe en we dan wél in ons spel komen. Je weet dat het bij 0-1 zeker nog niet binnen is, de Champions League zat dus nog niet in ons achterhoofd."

"Onze tweede helft was niet geweldig, maar we hadden niet verdiend om slechts gelijk te spelen", had Mignolet een opvallende kijk op de zaak. Hij baseerde zich vooral op de defensieve prestatie. "We verdedigden goed in de box en ruimden alles op. Puntenverlies zou dus zuur geweest zijn, maar natuurlijk was de tweede helft van Mechelen wel beter dan die van ons."

Club Brugge strijdend naar de zege

Dat besefte Mignolet ook wel. "Dan had een gelijkspel misschien een eerlijker resultaat geweest", corrigeerde hij zichzelf over wie wat verdiende. "Je blijft erin geloven en scoort voor de tweede keer op rij op een stilstaande fase. Door hier de drie punten mee te pakken, blijf je in de goede flow zitten. Een pluim om er in te blijven geloven en te strijden voor elke meter grond."