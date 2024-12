Maxim De Cuyper onthult zijn grote werkpunt: "Mag echt niet gebeuren en toch gebeurt het"

Maxim De Cuyper (23) in intussen aan zijn tweede seizoen bij Club Brugge bezig en een van de sterkhouders geworden. Toch weet De Cuyper dat hij nog verbeterpunten heeft.

Na een uitleenbeurt bij Westerlo van twee seizoenen kon Maxim De Cuyper een vaste plek in de basis veroveren bij Club Brugge. Sinds deze zomer is De Cuyper ook Rode Duivel, het gaat dus snel voor de verdediger.

Afgelopen zomer kon De Cuyper ook vertrekken bij Club Brugge, want Galatasaray toonde interesse. Het kwam uiteindelijk niet tot een akkoord en De Cuyper bleef bij blauw-zwart en hij speelt opnieuw sterk.

De Cuyper onthult zijn werkpunt

Toch ziet De Cuyper nog werkpunten bij zichzelf. "De voorbije maanden leerden mij dat ik 90 minuten moet focussen", zegt De Cuyper bij Het Nieuwsblad. De Cuyper geeft toe dat hij soms tien minuten met zijn hoofd in de wolken zit.

"Een serieus werkpunt, want dat zag je dus ook op Milan". Tegen Celtic was er ook zo'n moment. De Cuyper had een corner ingestudeerd met Tzolis en Seys, maar toch trapte De Cuyper de eerste corner indraaiend. De Cuyper was het gewoon vergeten.

"Pas als ik terug naar mijn positie loop, besef ik ‘'uck, we hadden een ingestudeerd nummer'. Dat mag echt niet gebeuren en toch gebeurt het." De Cuyper werkt aan dat probleem met mental coach Rudy Heylen, zodat het niet meer voorvalt.