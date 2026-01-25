Gaat Reynolds zijn landgenoot Yow achterna en trekt hij naar MLS?

Gaat Reynolds zijn landgenoot Yow achterna en trekt hij naar MLS?
Bryan Reynolds werkt aan een stabiel seizoen bij Westerlo. De Amerikaan blikte terug op zijn ontwikkeling en op de toekomstmogelijkheden.

Constante prestaties en vertrek van Yow

Reynolds speelt inmiddels zijn vierde jaar bij Westerlo en ervaart dat zijn niveau constanter is geworden. Hij gaf aan dat eerdere seizoenen wisselvalliger verliepen. “De vorige jaren was het de ene week heel goed, een week later veel minder. Dit jaar heb ik het gevoel dat ik veel consistenter ben geworden”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Daarbij benadrukte hij dat ook zijn defensieve werk verbeterde. “Als rechtsback ga ik graag de lijn af, maar verdedigen is minstens even belangrijk.” De Amerikaan zag deze winter zijn ploegmaat en goede vriend Griffin Yow vertrekken naar de MLS. Reynolds gaf aan dat dit een impact heeft op zijn dagelijkse routine. “Ik ga hem toch missen.”

Hij verwees naar hun hechte band binnen en buiten de club. “Meer dan drie jaar lang waren we beste vrienden. Ook naast de club zag ik hem bijna dagelijks.” De twee deelden tal van activiteiten, waaronder golf. Reynolds beschreef hoe ze dat regelmatig deden. “We hebben bijna in heel België gespeeld. Tijdens de internationale break trokken we zelfs eens naar Spanje om daar te gaan golfen.”

Toekomst en mogelijke MLS‑interesse

Reynolds heeft nog anderhalf jaar contract bij Westerlo. Hij sluit een overstap naar de MLS niet uit, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. “Goh, pas als er een concreet voorstel op tafel ligt, wil ik daar over nadenken. Als er sportief en financieel een goede aanbieding is, dan moet je dat toch altijd overwegen.”


De Amerikaan benadrukte dat dit niet noodzakelijk een terugkeer naar de Verenigde Staten hoeft te zijn. “Dat kan in de MLS zijn, maar even goed in België”, besloot hij. “Nu ben ik vooral heel blij voor Griffin. En wie weet … Als hij een crazy seizoen speelt, kan hij straks misschien nog mee naar het WK.”

Volg KV Mechelen - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.

