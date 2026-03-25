'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

Real Madrid staat op het punt om Cristiano Junior naar Spanje te halen. De oudste zoon van Cristiano Ronaldo mag zich bewijzen tijdens een stage.

Real Madrid wil Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. We hoeven er geen tekening bij te maken: de oudste zoon van Cristiano Ronaldo heeft bepaalde genen geërfd van vaderlief.

The Athletic weet dat Cristiano Junior momenteel een stage afwerkt bij de U16 van Real Madrid. De kans is héél groot dat hij in het tussenseizoen definitief naar de Spaanse hoofdstad zal verhuizen.

From @TheAthleticFC: Cristiano Ronaldo’s eldest son trained with Real Madrid’s academy on Tuesday with a view to joining the youth ranks in the near future. Ronaldo Jr., 15, plays as a striker and is in the academy of Saudi Pro League team Al Nassr. https://t.co/poIFmtp4uQ — The New York Times (@nytimes) March 25, 2026

De 15-jarige Cristiano Junior is net als zijn vader een aanvaller die op de flank en in de spits kan uitgespeeld worden. Zijn voornaamste kwaliteiten: snelheid, doelgerichtheid en een loeihard schot.

Cristiano Junior doorliep de voorbije jaren de jeugdreeksen van Juventus FC en Manchester United. Momenteel is hij net als zijn vader aangesloten bij Al Nassr FC, maar het niveau van de jeugdopleiding in Saoedi-Arabië is niet om over naar huis te schrijven.





Héél goede herinneringen aan Real Madrid mét Cristiano Ronaldo

CR7 maakte uiteraard furore bij Real Madrid. De Portugees groeide er uit tot één van de beste spelers van zijn generatie en won er alle prijzen die er te winnen zijn.