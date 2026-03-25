'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

Manuel Gonzalez
Real Madrid staat op het punt om Cristiano Junior naar Spanje te halen. De oudste zoon van Cristiano Ronaldo mag zich bewijzen tijdens een stage.

Real Madrid wil Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. We hoeven er geen tekening bij te maken: de oudste zoon van Cristiano Ronaldo heeft bepaalde genen geërfd van vaderlief.

The Athletic weet dat Cristiano Junior momenteel een stage afwerkt bij de U16 van Real Madrid. De kans is héél groot dat hij in het tussenseizoen definitief naar de Spaanse hoofdstad zal verhuizen.

De 15-jarige Cristiano Junior is net als zijn vader een aanvaller die op de flank en in de spits kan uitgespeeld worden. Zijn voornaamste kwaliteiten: snelheid, doelgerichtheid en een loeihard schot.

Cristiano Junior doorliep de voorbije jaren de jeugdreeksen van Juventus FC en Manchester United. Momenteel is hij net als zijn vader aangesloten bij Al Nassr FC, maar het niveau van de jeugdopleiding in Saoedi-Arabië is niet om over naar huis te schrijven.

Héél goede herinneringen aan Real Madrid mét Cristiano Ronaldo

CR7 maakte uiteraard furore bij Real Madrid. De Portugees groeide er uit tot één van de beste spelers van zijn generatie en won er alle prijzen die er te winnen zijn.

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

23:00
OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

22:30
OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

22:00
1
Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

21:40
1
Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

20:20
De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

21:00
Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

20:40
OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

20:00
5
De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

19:20
Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

19:40
Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

19:00
Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

18:40
1
Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

18:20
Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

18:00
3
Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

17:40
Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

17:20
9
Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

16:00
2
Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag Opinie

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag

16:45
1
🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt

🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt

16:53
1
Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"

Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"

16:30
1
Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

15:30
23
Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

15:00
1
"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

14:30
6
Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

14:15
Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

14:00
Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

13:30
Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

13:00
Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

12:40
Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

12:20
Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

12:00
1
Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

11:40
5
📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

11:30
Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

11:20
6
Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

11:00
6
"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

10:45
Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

10:30
2

La Liga

 Speeldag 29
Villarreal Villarreal 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Elche CF Elche CF 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Getafe Getafe
Levante Levante 4-2 Real Oviedo Real Oviedo
Osasuna Osasuna 1-0 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 0-2 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-4 Alaves Alaves
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-1 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

