'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'
Foto: © photonews

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Bologna heeft met Domenico Tedesco een nieuwe trainer. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels tekende er tot midden 2028 en heeft zo meteen weer werk na zijn ontslag bij Fenerbahçe. Haalt hij er meteen een trio uit de Jupiler Pro League bij?

Tedesco werd begin juni al voorgesteld als de nieuwe trainer van Bologna. Dat sloot het afgelopen seizoen in de Serie A af op de achtste plek. Het haalde ook de kwartfinales van de Europa League, maar moest daarin de duimen leggen voor de latere winnaar, Aston Villa.

Delorge, De Vlieger en Araùjo

Volgend seizoen zal Bologna geen Europees voetbal spelen. Aan Tedesco om in de volgende campagne wél een Europees ticket af te dwingen. Doe hij dat met enkele spelers van Gent in de kern? Het Italiaanse Corriere dello Sport laat immers de namen vallen van Mathias Delorge, Tibe De Vlieger en Tiago Araùjo.

Giovanni Sartori, de technisch directeur van Bologna, zou de namen van de drie spelers opgeschreven hebben bij een recente trip naar ons land. Delorge (21) heeft nog een contract tot midden 2028 in de Arteveldestad. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel zeven miljoen euro kosten.

Jeugdproduct

De middenvelder kwam in 2024 over van Sint-Truiden en was dit seizoen goed voor 24 optredens verpreid over alle competities. Daarin scoorde hij niet, maar deelde hij wel drie assists uit.

De Vlieger (20) is dan weer een jeugdproduct van Gent met een contract tot midden 2030. Hij klokte dit seizoen af op 32 optredens. Daarin scoorde hij drie goals en gaf hij twee assists. Hij heeft een prijskaartje van drie miljoen euro op Transfermarkt.

Topontmoeting

Tiago Araújo (25) speelt sinds de zomer van 2024 voor de Buffalo's. Hij kwam toen over van het Portugese Estoril, een club uit zijn thuisland. De verdediger ligt tot midden 2028 vast in de Planet Group Arena en moet volgens Transfermarkt momenteel 2,5 miljoen euro kosten.

Het is de vraag of Bologna ook daadwerkelijk tot actie zal overgaan. De genoemde bron schrijft dat er een ontmoeting zal zijn tussen Tedesco en de clubtop om de transferkoers uit te stippelen.

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