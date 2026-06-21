Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal
Foto: © photonews

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Goedemorgen. De Rode Duivels maken zich op voor een belangrijk duel tegen Iran. Een must win, zoveel lijkt nu al duidelijk. En dus is het jammer dat Jérémy Doku er niet bij zal zijn. Wat zal de impact daarvan zijn op de Rode Duivels?

Het is duidelijk: dat Jérémy Doku er niet bij zal zijn tijdens de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran? Dat is een stevige slok op de borrel. Een aderlating, al zijn er nog heel veel opties die Rudi Garcia achter de hand heeft.

"Ja, het is een aderlating", aldus Hayk Milkon in Sporza Daily. "Hij is heel sterk in de individuele acties, kan doelpunten maken en assists geven. Volgens mij zijn er veel andere opties, ook al is hij een heel belangrijke speler voor de Belgen."

Welke vervanger gaat Rudi Garcia kiezen?

De luchtweginfectie van Jérémy Doku is terug. De speler ligt alleen op zijn kamer te herstellen en dus is de vraag wat er met hem gaat gebeuren. En ook met welke vervanger er moet gaan komen tegen Iran op zijn positie, want er zijn verschillende mogelijkheden.

"Ik wil het hebben over de spelers die er wel zijn en ik heb genoeg kwaliteiten voor de spelers die er wel zijn", aldus Rudi Garcia op zijn persconferentie. De bondscoach wilde niet in zijn kaarten laten kijken en ook niet te veel over Doku praten. "Het belangrijkste is de wedstrijd tegen Iran en de drie punten pakken."

Analisten hebben een duidelijke mening over wat er moet gebeuren

"Voor mij is Trossard naar links schuiven, De Ketelaere naar rechts en Fernandez-Pardo naar de punt schuiven misschien de oplossing van het probleem dat ik had vooraf", aldus Hayk Milkon in zijn analyse over de wedstrijd. En ook Peter Vandenbempt liet zich uit over de zaak.

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"Dat is zeker een goede optie. We kijken er toch eens naar uit om Fernandez-Pardo op die positie te zien waar hij bij Lille heeft geschitterd. En De Ketelaere kan vanop rechts ook voor meer dreiging zorgen misschien, dat liet hij zien tegen Egypte. Er is voldoende aanvallend talent over om te winnen tegen Iran."

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