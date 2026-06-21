Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"
Foto: © photonews

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Géén Jérémy Doku tegen Iran. En mogelijk missen we de superster van de Belgische ploeg ook later op dit WK nog eens een wedstrijd als de winger vader wordt. Om maar te zeggen: we moeten op zoek naar een oplossing.

Je superster missen? Dat is nooit leuk. Maar voor bondscoach Rudi Garcia is het echter geen onoverkomelijk probleem, want offensief heeft hij nog voldoende oplossingen. De eerste optie waar je misschien niet meteen aan denkt, werd nochtans al uitgeprobeerd... in de oefenmatch tegen de Seattle Sounders.

Toen schoof Matias Fernandez-Pardo naar de linkerflank, de positie waar hij ook werd opgeleid. De speler van Lille maakte in dat oefenduel zijn eerste goal bij de Duivels (al telt die natuurlijk niet) tijdens de kleine trainingswedstrijd.

Wat gaat bondscoach Rudi Garcia doen nu Jérémy Doku ziek is?

Daarnaast kan Garcia er ook voor kiezen om Leandro Trossard naar links te verhuizen, waar hij tegen Egypte trouwens ook is geëindigd. Dat zou meteen de deur openen om Maxim De Cuyper achter hem te zetten, gezien het defensieve werk van Trossard doorgaans sterker is. En op rechts dan Saelemaekers of Lukebakio? 

"Voor zover je in het hoofd van Rudi Garcia kan kijken, denk ik eerlijk gezegd dat hij eerder voor Lukebakio of Saelemaekers zou kiezen dan ik zou doen. Moreira? Dat denk ik ook niet. Ik persoonlijk zou Trossard terug naar links halen en eventueel Fernandez-Pardo als diepste spits zetten. Hij brengt dan toch iets. Je kan De Ketelaere ook naar rechts halen en daar eventueel gebruiken", aldus Imke Courtois bij Sporza.

Opties te over voor Rudi Garcia ...

Frank Boeckx pikte meteen in: "Het verlies van Doku is een aderlating, maar je hebt spelers met dezelfde kwaliteiten. Trossard speelt liever op links, dus hem kan je naar daar alvast halen. En dan kan je kiezen voor een ander type op rechts, dat kan ook Moreira zijn dat maakt me weinig uit."

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"Ik vraag me vooral af we op het middenveld gaan doen. Gaan we daar Hans Vanaken in de ploeg krijgen en wat gaat er met Raskin gebeuren? Ik denk dat hij met hetzelfde middenveld gaat spelen", aldus de gewezen doelman. Zondagavond weten we het met zekerheid.

Wie zet u in de plaats van Doku?

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Je kan nog stemmen tot 23/06/2026 00:00.

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Jérémy Doku

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