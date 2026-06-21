Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

De Rode Duivels staan vandaag tegen Iran voor een belangrijke opdracht. Na het gelijkspel tegen Egypte lijkt enkel een zege voldoende om de verhoopte groepswinst te pakken. Met welke elf namen verschijnen de Belgen aan de aftrap? Dat is een vraag waar ook Hayk Milkon zich over buigt.

De Rode Duivels werden in de eerste helft van hun opener overlopen door de energieke en felle Egyptenaren. Het middenveld verloor te veel duels en kon de bal niet in de ploeg houden. Amadou Onana speelde een ongelukkig eerste bedrijf en kreeg hier en daar kritiek.

Is Vanaken de oplossing?

De oplossing was voor velen Hans Vanaken. Met zijn balvastheid en voetballend vermogen kan de spelmaker van Club Brugge het Belgische middenveld misschien wel beter laten draaien. Zijn drang naar voren is een extra troef. Een mening die ook voormalig Dender-coach Hayk Milkon is toegedaan.

Raskin-De Bruyne-Tielemans

"Ik kan hier mijn persoonlijke mening geven óf redeneren wat Garcia zou doen", aldus Milkon bij Sporza Daily . "In het eerste geval speel ik altijd met Vanaken, omdat hij die offensieve drang heeft en de balsnelheid hoog kan houden. Tegen dit soort tegenstanders moeten we in mijn ogen volledig uitgaan van onze eigen kwaliteit."

Toch denkt hij dat Garcia vasthoudt aan zekerheid. "Alleen zal dat volgens mij niet gebeuren, Garcia houdt graag meer controle. Ik denk wel dat je Onana uit de ploeg moet halen", aldus Milkon.



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"Balverliezen zoals tegen Egypte kunnen we ons niet opnieuw permitteren. Daarom verwacht ik dat Raskin in de ploeg zal komen, om samen met De Bruyne en Tielemans het middenveld te vormen."

Eigen kracht of zekerheid?

Met Raskin voeg je een pitbull toe aan het middenveld die zich altijd voor de volle 100% gooit in de duels en er veel wint. Hij koppelt daar goede voeten aan en durft vaker te infiltreren dan Onana.

Garcia zal een keuze moeten maken: gaat België uit van eigen kracht of bouwen we eerst en vooral zekerheid in? Met andere woorden: kiest hij voor Vanaken om het spel te maken of voor Raskin om vooral de controle te hebben? Het antwoord krijgen we vanavond.