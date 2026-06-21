De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

Het werd opnieuw een heel pittig en interessant WK-nachtje, zo vlak voor ook de Rode Duivels opnieuw in actie komen. Curaçao heeft uitgepakt met een stunt, Japan met een nette prestatie en Duitsland met een belangrijke ommekeer.

Duitsland en Ivoorkust openden het nachtprogramma met een interessante wedstrijd tegen elkaar, waarbij Ivoorkust enigszins verrassend op voorsprong kwam via Kessie op het halfuur na toch wel slecht verdedigen van de Duitsers achterin.

Die konden geen vuist maken en leken zo op weg naar pijnlijk puntenverlies tegen het West-Afrikaanse land, tot Deniz Undav mocht invallen voor het land. De ex-speler van Union SG maakte twee knappe goals en wist zo het tij alsnog te keren.

Deniz Undav keert het tij voor Duitsland

Duitsland is op die manier wel meteen zeker van de volgende ronde en mag zich dus opmaken voor de zestiende finales. Er is nog werk voor onze oosterburen, maar ze doen wel wat ze moeten doen nadat ze eerder ook al makkelijk wonnen van Curaçao.

Rond twee uur ’s ochtends nam Ecuador het op tegen Curaçao, onder druk na de openingsnederlaag tegen Ivoorkust. Veteraan Enner Valencia nam meteen het heft in handen en dwong doelman Eloy Room al na drie minuten tot een redding. Het zette de toon voor een wedstrijd met Ecuadoraans overwicht, maar opnieuw erg steriel.

La Tri probeerde het 27 keer, waarvan 15 schoten binnen het kader, maar tevergeefs. Zelfs de invalbeurten van Kevin Rodriguez en Nilson Angulo konden het verschil niet maken. 0-0 was de eindstand: na de onverschrokken prestatie tegen Duitsland pakt Curaçao zijn allereerste punt ooit op een WK en blijft het op gelijke hoogte met de tegenstander van de nacht, voor de laatste wedstrijd tegen Ivoorkust. Voor beide ploegen ziet het er echter niet goed uit met oog op het vervolg.





Japan speelt met Tunesië

Om zes uur ’s morgens begon Hervé Renard aan zijn commando-missie aan het hoofd van de Tunesische selectie tegen Japan. Voor zijn derde WK op rij met een derde ploeg wilde de snelle opvolger van Sabri Lamouchi een reactie zien na de 5-1 nederlaag tegen Zweden.

Het verzet hield nog geen vier minuten stand: zo lang had Daichi Kamada nodig om de score te openen door een voorzet van Keito Nakamura af te buigen. Na tien minuten had het zelfs al bijna 0-2 gestaan, maar de doellijntechnologie bevestigde dat de Tunesische doelman de bal van Ayase Ueda, op enkele millimeters, net van over de lijn had gehouden. Het deerde Japan niet: op het halfuur maakte Ayase Ueda er 0-2 van met een knappe knal van buiten de zestien.

Daarna bood Tunesië even wat weerwerk, maar het mocht niet baten. Het begin van de tweede helft gaf Hervé Renard (die twee wissels doorvoerde) nog een reden tot tevredenheid, maar het was toch Japan dat opnieuw toesloeg via Junya Ito, die snel profiteerde van de traagheid van de Tunesische defensie.

Transmisión EnVivo | snnsport



Tercer gol de Japón, anotado por Ito en el minuto 69



Japón 3️⃣ - 0️⃣ Túnezhttps://t.co/h7VdfWs63g pic.twitter.com/rOML2hlkdC— Grace (@Osocom123) June 21, 2026

Daarmee was het nog niet gedaan, want Ayase Ueda verzwaarde de score met zijn tweede in de slotminuten. De voormalige succesaanvaller van Cercle Brugge prikte de 0-4 binnen dankzij een indrukwekkende sprong in de zestien. In de duizendste wedstrijd uit de WK-geschiedenis trakteerde Japan zichzelf dus op een gezondheidswandeling tegen een nog altijd kwetsbaar Tunesië.

Met drie doelpuntenmakers die in de Pro League speelden of er nog actief zijn, komen de Samurai op gelijke hoogte met Nederland, bovenaan in de groep. Voor Tunesië is het avontuur al voorbij, Zweden mag nog dromen al moet het dan wel mogelijk nog iets rapen tegen Japan.