Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

De Rode Duivels hebben een duidelijke missie op speeldag 2 op dit WK. Enkel de overwinning is goed genoeg tegen Iran om nog alles in eigen hand te houden met oog op de groepswinst. Georges Leekens heeft een heel duidelijke mening over de zaak.

De Rode Duivels zullen het tegen Iran moeten opnemen zonder Jérémy Doku. Dat is hét gespreksonderwerp van de dag, waar ook diverse analisten zich ondertussen over hebben uitgelaten. Er is natuurlijk nog veel aanvallende weelde over, ook zonder Doku.

Maar mogelijk heeft het wel een impact over hoe vlot het kan gaan voor de Belgen. Al zijn er ook mensen die heel veel vertrouwen hebben in de zaak. Zo ook onder meer Georges Leekens, die een wel heel stevige overwinning verwacht voor ons land.

Georges Leekens spreekt over de voetbalcultuur in Iran

Leekens weet dat Iran een voetbalgek land is. Hij coachte ooit nog de Iraanse topclub Tractor. "In het stadion zaten altijd 70.000 supporters. Qua beleving was het Napels, maar dan maal twee", aldus Leekens daarover in gesprek met De Zondag dit weekend.

"Het niveau? Dat is play-off 2 of play-off 3 in ons land. Dat veel spelers uit Iran het in ons land niet hebben gemaakt, zegt natuurlijk wel iets. Ze spelen met veel inzet en fysiek zijn ze in orde en ook technisch zijn ze goed, maar de snelheid van uitvoering is lager dan in België."

Rode Duivels gaan makkelijk winnen van Iran volgens Leekens

Gaan we dat niveauverschil ook zien in de wedstrijd tussen België en Iran? Dat is nog maar de vraag. Maar als het aan Georges Leekens ligt alvast wel. "Iran zal een niveautje minder zijn dan Egypte. Ze gaan fouten maken, maar we moeten hen daartoe wel dwingen."



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"Die ploeg mag ons geen pijn doen, als we niet zelf in de fout gaan. Ik verwacht een goede reactie na die eerste wedstrijd. Ik denk dat het een stuk makkelijker zal gaan als tegen Egypte. Ik verwacht een overwinning met 4-0 of 5-0", is hij wel heel optimistisch.