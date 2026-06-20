Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

Zondag, geen ruimte voor fouten voor de Rode Duivels. Elk ander resultaat dan een overwinning zou België veroordelen tot een plek naast de eerste plaats, wat het voor iedereen een stuk moeilijker zou maken.

Thibaut Courtois liet het duidelijk verstaan: de Rode Duivels blijven voor het vervolg van het toernooi het liefst in Seattle, om verplaatsingen naar Dallas, Atlanta en Kansas City te vermijden en op de westkust te kunnen blijven. Daarvoor moet er zondag wel gewonnen worden tegen Iran.

En om zondag van Iran te winnen, zullen er waarschijnlijk wat wijzigingen nodig zijn. Rudi Garcia mag na de rust tegen Egypte dan wel met hetzelfde basiselftal zijn begonnen, dat betekent niet dat hij niet gezien heeft wat er maar matig liep.

Achterin is er eigenlijk weinig discussie: zelfs Thomas Meunier, die het in de eerste helft lastig had, werd uiteindelijk beslissend en lijkt gewoon in de ploeg te blijven. Alles draait om het profiel: moet Timothy Castagne in de basis blijven tegen een ploeg die niet over een offensieve dreiging à la Salah of Marmoush beschikt? Dan zou Maxim De Cuyper kunnen profiteren.

Op het middenveld lijkt het overduidelijk: Nicolas Raskin komt in de basis, vermoedelijk in de plaats van Amadou Onana. De creativiteit van Hans Vanaken kan veel brengen, maar noch Tielemans noch De Bruyne verdwijnt uit het elftal.

Matias Fernandez-Pardo, deze keer?

Vooraan hopen we eindelijk dat Rudi Garcia wél bijstuurt. Iran zal ruimtes moeten laten, want ook Team Melli moet dit duel winnen om zijn toernooi op gang te trekken. In dat scenario kan de snelheid van Matias Fernandez-Pardo de sleutel zijn. Hoog tijd dat de speler van Lille zijn eerste basisplaats krijgt.



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Trossard, die na de match tegen Egypte door zijn coach overladen werd met lof, wordt nu niet plots aan de kant geschoven. Daar hebben we ons intussen bij neergelegd. En uiteraard krijgt Jérémy Doku opnieuw de kans om zijn WK echt op gang te trekken...

Onze elf:

Courtois / De Cuyper - Mechele - Ngoy - Meunier / Raskin - Tielemans - De Bruyne / Doku - Fernandez Pardo - Trossard