Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

Matties Volckaert heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst. En die ligt - hoe kan het ook anders? - gewoon in Gent. Ondanks interesse van andere ploegen gaat het sprookje van de Buffalo dus onverminderd verder. Hij tekende een paar maanden geleden nog bij voor drie seizoenen.

"Het sprookjesboek van Matties Volckaert heeft een nieuw hoofdstuk gekregen: de 23-jarige Gentenaar verbindt zijn toekomst langer aan de Buffalo's en verlengde zijn contract tot 2029", aldus KAA Gent een paar maanden geleden in een persbericht op de eigen webstek.

De jongensdroom van Matties Volckaert leidde tot de A-kern van KAA Gent

"De jongensdroom van Matties begon in november 2025, toen hij door blessures bij de A-ploeg doorgeschoven werd van Jong KAA Gent naar het eerste elftal. De verdediger debuteerde met een basisplaats tegen Racing Genk en verdween daarna niet meer uit de ploeg."

"Volckaert speelde tot juli 2024 drie seizoenen bij KRC Gent in Tweede Amateur. Daarna keerde hij terug naar KAA Gent om aan te sluiten bij de beloften. De rest is geschiedenis: Matties werd eerst kampioen met Jong KAA Gent in Eerste Amateur en vervolgens ging het via de Challenger Pro League naar het eerste elftal."





KAA Gent en Matties Volckaert zijn een huwelijk voor de langere termijn

Op die manier heeft Volckaert zich - net als onder meer Samoise en De Vlieger - helemaal in de kijker gespeeld bij KAA Gent. Volgend seizoen zal de concurrentie bij Gent scherper worden, want Burgess is erbij gekomen en Paskotsi zal normaliter opnieuw fit zijn.

Sommige spelers zouden dan de vlucht vooruit kunnen of willen nemen en ook voor een ander avontuur kiezen. Volgens Voetbalkrant.com was en is er ook heel wat aandacht uit het buitenland. Zo zouden teams uit de Serie A wel wat zien in de jonge verdediger van Gent. Die wil echter zijn plaats blijven afdwingen bij Gent en op die manier verder blijven groeien. Wie weet komen de komende weken de dromen dan nog meer uit?