'Standard dichtbij nieuwe stevige slag'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Standard dichtbij nieuwe stevige slag'
Foto: © photonews

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Na Bruny Nsimba, Laurens Goemaere en Dimitri Lavalée zou Standard zich ook kunnen verzekeren van de diensten van Antoine Mazure, een van de revelaties van het seizoen in D1 ACFF bij Habay-la-Neuve. De Franse aanvaller zou de ervaren kracht bij SL16 FC kunnen worden.

De zomerse transferperiode van Standard komt stilaan op kruissnelheid. Nadat Bruny Nsimba al in maart officieel werd aangekondigd, bevestigden de Rouches deze week ook de komst van Laurens Goemaere, kapitein van Club NXT, terwijl Dimitri Lavalée naar alle waarschijnlijkheid binnenkort zijn contract zal ondertekenen.

Standard wil opnieuw toeslaan

Stamnummer 16 moet, net als anderen, ook zijn tweede ploeg versterken. In D1 ACFF (D1 FFA) vecht die al twee seizoenen tegen de degradatie en de ambitie is om eindelijk wat rustiger en hoger in het klassement te kunnen meedraaien.

Voor die tweede ploeg zouden de Rouches volgens informatie van L’Avenir Luxembourg — die we kunnen bevestigen — wel eens een stevige slag kunnen slaan. Daarbij willen ze het niet eens al te ver gaan zoeken in de strijd om versterking.

Antoine Mazure om SL16 FC te versterken?

Standard zou namelijk in gesprek zijn met Antoine Mazure, een 27-jarige Franse aanvaller die dit seizoen één van de revelaties was in D1 ACFF (die vanaf het seizoen 2026-2027 D1 FFA zal heten) bij Habay-la-Neuve.


Met vijftien doelpunten en veertien assists in de competitie vorig seizoen kan de ex-speler van Clermont en ook van Niederkorn (Luxemburg) uitgroeien tot een ervaren pion bij SL16 FC. Tegelijk zou hij de hoop behouden om aan te sluiten bij de A-kern, als zijn prestaties en de noden van de eerste ploeg dat toelaten.

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