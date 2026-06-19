DONE DEAL: Standard slaat toe en haalt speler weg bij Club Brugge

Standard de Liège, Club Brugge en Laurens Goemaere hebben een akkoord bereikt : de jonge Belgische middenvelder Laurens Goemaere heeft bij de Luikse club getekend voor de komende 4 seizoenen. De Rouches slaan daarmee een stevige slag bij blauw-zwart.

Hij werd geboren in Waregem op 7 april 2006, maar hij heeft op 20-jarige leeftijd al heel wat watertjes weten te doorzwemmen. Ondertussen heeft Laurens Goemaere sinds 2023 82 wedstrijden gespeeld voor Club NXT in de Challenger Pro League.

"Afgelopen seizoen nam hij ook deel aan de mooie Brugse campagne in de UEFA Youth League, tot in de finale. Onze club heet Laurens welkom en wenst hem het beste in onze kleuren", opent Standard de Liège een persbericht op de eigen webstek.

Laurens Goemaere klaar om de nieuwe uitdaging aan te gaan bij Standard

Sterke man Marc Wilmots is tevreden met de deal: "Hij was een sleutelfiguur en aanvoerder tijdens het prachtige parcours van de jonge Bruggelingen in de Youth League. Laurens is een verdedigende middenvelder en balveroveraar met leidersmentaliteit die als een speler met toekomst voor onze club moet worden beschouwd."

En wat denkt Laurens Goemaere er zelf van? "Na vier seizoenen bij Club NXT is dit het ideale moment om een stap hoger te zetten in de Jupiler Pro League. Het project van Standard de Liège past perfect bij mijn wens om mijn ontwikkeling verder te zetten. Ik kijk ernaar uit om aan de voorbereiding te beginnen en deze nieuwe uitdaging met de Rouches aan te gaan."

Is Laurens Goemaere klaar voor de doorbraak in de Jupiler Pro League?

Opgeleid als middenvelder kan Laurens Goemaere (20) ook terugzakken naar het centrum van de verdediging. Wanneer hij op het middenveld speelt, zakt hij graag in tot op lijn van zijn verdedigers om zijn lange bal - een van zijn wapens - beter te kunnen lanceren. Hij is bovendien vrij atletisch en kan infiltreren in de zestien, wat hem nu al een vrij complete speler maakt.





Club Brugge pikte de jongen erg vroeg op. Goemaere was amper zes toen hij Sparta Petegem verliet om naar de Brugse jeugdacademie te trekken. Zijn broer Maxim (22, aanvaller) bleef wel trouw aan Sparta, waar hij vandaag nog steeds speelt, in de tweede amateurklasse. Maar voor Laurens lijkt er meer in petto te liggen.