‘Ex-wonderkind van Antwerp staat voor spectaculaire transfer’

Pierre Dwomoh lijkt zijn carrière nieuw leven in te blazen. De Belgische middenvelder staat op het punt om een contract te tekenen bij het Turkse Konyaspor, dat hem al langer op de radar had staan.

Nieuwe uitdaging in Turkije

Na een moeilijke periode in Engeland lijkt Pierre Dwomoh zijn volgende bestemming gevonden te hebben. De 21-jarige middenvelder trekt naar Turkije, waar eersteklasser Konyaspor hem een contract voor drie seizoenen wil aanbieden, zo meldt Het Nieuwsblad.

Later deze maand wordt Dwomoh verwacht voor zijn medische en fysieke testen. Als alles volgens plan verloopt, tekent hij vervolgens een verbintenis tot de zomer van 2029 bij de club die vorig seizoen als negende eindigde in de Turkse Süper Lig.

Opvallend: Konyaspor probeerde Dwomoh ook vorige zomer al binnen te halen. Toen zat de Belg echter nog onder contract bij Watford, dat niet wilde meewerken aan een vertrek.

Van Belgisch toptalent naar moeilijke jaren

Dwomoh werd geboren op 21 juni 2004 en gold jarenlang als een van de grootste Belgische talenten van zijn generatie. De centrale middenvelder genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Antwerp en maakte al op zeer jonge leeftijd zijn debuut in het profvoetbal.

Zijn talent leverde hem een transfer op naar de jeugdopleiding van het Portugese topteam FC Porto. Later volgde een overstap naar Watford, waar hij hoopte definitief door te breken op een hoger niveau.





Daarnaast verzamelde Dwomoh ook verschillende selecties voor Belgische nationale jeugdploegen, wat zijn reputatie als groot talent alleen maar versterkte.

Seizoen om snel te vergeten

Het afgelopen seizoen draaide echter uit op een grote teleurstelling. Door blessureleed en persoonlijke omstandigheden kwam Dwomoh nauwelijks in actie bij Watford.

Uiteindelijk bleef zijn teller steken op één korte invalbeurt van amper één minuut tegen West Bromwich Albion. De Engelse club besloot vervolgens om zijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor hij deze zomer transfervrij op zoek mocht naar een nieuwe werkgever. Ook een tijdelijk trainingsverblijf bij het Nederlandse Heerenveen kwam er niet. Een overbelasting aan het dijbeen gooide roet in het eten van die plannen.

Kans op een nieuwe start

De voorbije maanden werkte Dwomoh individueel aan zijn fysieke conditie met een privécoach. Konyaspor ziet ondanks zijn moeilijke seizoen nog altijd voldoende potentieel in de Belg.

Omdat hij transfervrij beschikbaar is, vormt hij bovendien een interessante opportuniteit op de markt. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer 700.000 euro, al lag die in het verleden aanzienlijk hoger.

Voor Dwomoh biedt Turkije vooral een nieuwe kans. Op amper 21-jarige leeftijd heeft hij nog voldoende tijd om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen en het talent te tonen waarmee hij ooit zoveel verwachtingen creëerde.