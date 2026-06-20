Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

De voetbalavond en -nacht werden ingeleid door Nederland en Zweden. Oranje had na het gelijkspel tegen Japan een zege nodig en deed wat het moest doen. Ronald Koeman en co wonnen met 5-1 en mogen voor het eerst dit WK een feestje bouwen.

Nederland had tegen Japan tot twee keer toe een voorsprong uit handen gegeven. Enkele vreemde wissels van Ronald Koeman waren achteraf het gespreksonderwerp. Tegen Zweden wilde Oranje de kritiek doen verstommen en dat lukte ook.

Brobbey en Gakpo met dubbelklappers

Nederland begon als een komeet en kwam op voorsprong via Brobbey, die in de basis mocht starten. Diezelfde Brobbey zorgde dik tien minuten later voor de 2-0. Dat was meteen de ruststand.

Oranje ging na de pauze gewoon door op zijn elan. Gakpo werkte een mooie actie van Summerville en Dumfries af voor 3-0. De aanvaller van Liverpool zorgde met een typische actie ook voor de 4-0.

Elanga redt de Zweedse eer

Elanga viel kort daarna in bij Zweden en zorgde met een knappe rush voor de Zweedse eerredder: 4-1. Toch was het nog niet gedaan, want Summerville zorgde nog voor de 5-1-eindstand. Oranje voetbalt zich probleemloos voorbij Zweden en pakt 4 op 6.





Verder in groep F spelen Tunesië en Japan om 6.00 uur tegen elkaar. Nederland is de voorlopige leider in de poule en speelt op de slotspeeldag tegen Tunesië. De kaarten lijken goed te liggen voor de groepswinst.