Thibaut Courtois vraagt superster om steun

Als iconische doelman van Real Madrid staat Thibaut Courtois natuurlijk regelmatig in contact met echte sterren. Dat geldt voor Tom Brady, de grootste American footballspeler aller tijden, en voor Lakers-speler Luka Doncic.

Hoewel niet alle Rode Duivels per se grote fans zijn van de Amerikaanse cultuur, voelt Thibaut Courtois zich in de VS wél helemaal thuis. De doelman van Real Madrid is een grote liefhebber van Amerikaanse sporten. "Ik kijk inderdaad veel NBA en NFL. Of ik daar ook inspiratie uit haal in mijn manier van werken? Dat weet ik niet. Maar ik hou wel van de Amerikaanse mentaliteit", verklaarde de Madrileense keeper vrijdag op de persconferentie.

"Hier is alles altijd net wat groter dan ergens anders, zeker rond wedstrijden, en ik heb dat extra showelement voor de supporters altijd leuk gevonden. Maar hun manier van werken is anders. In de NFL wordt er bijvoorbeeld veel meer met videobeelden gewerkt, en ik weet niet of je dat zomaar kunt vertalen naar het voetbal", ging Courtois verder.

Komt Tom Brady de Rode Duivels aan het werk zien?

Toch is Thibaut Courtois goed bevriend met iemand die door velen wordt beschouwd als de grootste American football-speler ooit: Tom Brady, recordhouder in de NFL met zeven Super Bowls. "We hebben vaak contact, ja. Tom ging naar een WK-wedstrijd kijken in New York. Ik heb hem gezegd dat hij beter eens naar ons komt kijken", lacht de Duivel.

"Natuurlijk is Tom een voorbeeld qua mentaliteit en professionalisme. Daarover heb ik al heel interessante gesprekken met hem gehad", bevestigt Courtois. De doelman raakte ook bevriend met Luka Doncic, sterspeler van de Los Angeles Lakers, MVP van de NBA Finals in 2024, en bovendien ex-speler van Real Madrid.

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"Of ik ook goed ben in basketbal? Ik kan zeker niet zo goed shotten als Luka (lacht). Maar dunken kan ik wel." Hoe dan ook: die prestigieuze vriendschappen kunnen de Rode Duivels misschien wel enkele supporters van formaat opleveren in het vervolg van het toernooi – mogelijk zelfs al deze zondag in het SoFi Stadium in Los Angeles, waar sterren wel vaker opduiken.