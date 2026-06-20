Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Thoelen - Devalckeneer - Nozawa

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Thoelen - Devalckeneer - Nozawa
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Thoelen - Devalckeneer - Nozawa

Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken

Zelfs onder de lat bij Antwerp kan het tot veranderingen komen. Na het vijftiental spelers dat einde contract is, zou Brandon Nozawa dankzij zijn sterke seizoen een transfer kunnen versieren, terwijl Yannick Thoelen (35) met een jaar zal worden verlengd. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 19/06

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Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 19:00 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 22:00 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 21/06 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 21/06 Japan Japan
Spanje Spanje 21/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21/06 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 22/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
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