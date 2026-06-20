Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Thoelen - Devalckeneer - Nozawa

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Thoelen - Devalckeneer - Nozawa

Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken

Zelfs onder de lat bij Antwerp kan het tot veranderingen komen. Na het vijftiental spelers dat einde contract is, zou Brandon Nozawa dankzij zijn sterke seizoen een transfer kunnen versieren, terwijl Yannick Thoelen (35) met een jaar zal worden verlengd. (Lees meer)