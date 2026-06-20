Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

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De afgelopen WK-nacht heeft zowaar de eerste twee landen opgeleverd die naar huis mogen. Haïti verloor met 3-0 van Brazilië en is uitgeschakeld. Ook Turkije was hetzelfde lot beschoren na een felbevochten 0-1-nederlaag tegen Paraguay.

Haïti had in groep C zijn eerste wedstrijd al verloren van Schotland en stond tegen Brazilië voor een aartsmoeilijke opdracht. Dat bleek ook op het veld, hoewel de Goddelijke Kanaries hun naam niet echt eer konden aandoen.

Matheus Cunha, de vervanger van Igor Thiago bij Brazilië, zorgde voor de 1-0 en 2-0, waarmee de boeken eigenlijk al toe mochten. De 3-0 van Vinícius Júnior was louter voor de statistieken. Haïti boekt zo 0 op 6 en moet naar huis.

Turkije verslikt zich

Turkije had in groep D zijn eerste wedstrijd verloren van Australië (2-0) en stond tegen Paraguay met de rug tegen de muur. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor de Turken: Galarza maakte er in de tweede minuut al 0-1 van. Paraguay moest net voor de rust met tien man verder na een rode kaart voor Almirón.

De Turken probeerden na de pauze de bakens te verzetten en kregen een aantal goede kansen. Die werden echter allemaal gemist, waardoor de ze na twee matchen al uitgeschakeld zijn. En dat terwijl ze voor het WK nog als schaduwfavoriet werden gezien. Maar hoe komt het precies dat Haïti en Turkije nu al naar huis moeten?

De onderlinge duels tellen

De FIFA wijzigde voor het WK namelijk een cruciale regel. Terwijl vroeger het doelpuntensaldo de doorslag gaf bij een gelijk aantal punten, is dat nu het onderlinge resultaat. Dat heeft zware gevolgen voor Haïti en Turkije, die nog op drie punten kunnen uitkomen, maar zich niet meer kunnen kwalificeren.

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Haïti kan in zijn groep nog op gelijke punten komen met Schotland, maar had op de openingsspeeldag met 1-0 verloren van de Schotten. Turkije kan dan weer qua punten nog naast Paraguay of Australië komen, maar verloor van beide landen en kan er dus niet meer over door de onderlinge resultaten.

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