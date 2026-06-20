Johan Boskamp is kristalhelder over Rode Duivel: "Hij had moeten starten!"

Werk aan de winkel voor de Rode Duivels. Zondagavond tegen Iran zijn er geen excuses meer. Dat beseft ook Johan Boskamp, die als het aan hem lag toch een aantal pittige keuzes zou maken. Hans Vanaken zou bij hem namelijk altijd starten.

De Rode Duivels speelden op speeldag 1 gelijk tegen Egypte: 1-1. En de Egyptenaren hadden volgens de gewezen coach en huidig Nederlands analist zelfs kunnen winnen. Alle hens aan dek dus voor de Belgen, zeker ook tegen Iran. Want er zijn nu toch geen excuses meer? Tegen Iran en Nieuw-Zeeland moet 6 op 6 gepakt worden en als het even kan de groepswinst gepakt worden.

Hans Vanaken mocht tegen Egypte pas laat invallen. Eerst kregen we nog onder meer Raskin tussen de lijnen. En niet iedereen was het daar achteraf mee eens. Ook Johan Boskamp was in zijn analyse voor Het Nieuwsblad kristalhelder in wat er voor hem had moeten gebeuren: Vanaken had moeten starten.

Hans Vanaken moet starten volgens Johan Boskamp

"Te laat ingevallen? Hij had zelfs moeten starten! Egypte is zeker geen slechte ploeg, maar met Hansie op het veld heb je gewoon meer voetballend en scorend vermogen in je ploeg. Hans zijn probleem is dat Garcia blijft vasthouden aan een systeem met twee controlerende middenvelders met Tielemans en Raskin of Onana."

"Tegen sterkere landen kan ik dat begrijpen, maar tegen defensief ingestelde ploegen heb je toch altijd meer aan de creativiteit van Hansie. Ik ben benieuwd wanneer hij dan wel gaat spelen", is Boskamp kristalhelder in zijn analyse. Daarmee geeft hij ook meteen een duidelijke incentive richting Iran en Nieuw-Zeeland, ook geen toplanden ...

Zien we zondag Fernandez-Pardo in de spits bij de Rode Duivels?

Ook voorin zijn er nog knopen om door te hakken. Charles De Ketelaere deed het zeker niet slecht, maar kon niet echt wegen op de match. En Romelu Lukaku was van belang, maar slechts voor een halfuurtje. Krijgen we dan Fernandez-Pardo zondagavond bij de Rode Duivels? "Zou kunnen. De Ketelaere speelde tegen Egypte niet al te best, maar hij kreeg ook amper een fatsoenlijke bal."



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"Zowel Doku als Trossard speelden onder hun niveau. Als al je offensieve spelers een mindere dag hebben, dan wordt het natuurlijk lastig. Gelukkig was er nog Lukaku. Die scoort nu zelfs zonder de bal te raken. Zijn uitstraling alleen al zorgde ervoor dat België plots beter begon te voetballen", aldus nog Boskamp in zijn analyse.