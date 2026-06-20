WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"

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Brazilië won vannacht eenvoudig met 3-0 van Haïti. De Goddelijke Kanaries deden zo wat ze moesten doen en zijn met 4 op 6 mogelijk op weg naar de groepswinst. Voor Igor Thiago (24) was er deze keer geen plaats in de basis en dat zou weleens tekenend kunnen zijn voor het vervolg van het toernooi.

Igor Thiago kende bij Brentford een uitstekend seizoen in de Premier League. Hij scoorde er aan de lopende band en klokte uiteindelijk af op 22 goals en 1 assist in 38 wedstrijden. Daar deed hij nog 3 goals bij, verspreid over de FA Cup en de EFL Cup.

Thiago kon niet overtuigen tegen Marokko

De steile opmars van Thiago was ook Carlo Ancelotti niet ontgaan. De Italiaanse oefenmeester van Brazilië haalde Thiago bij de selectie en gunde hem niet zo lang geleden zijn debuut. Ondertussen zit hij aan 2 goals in 5 caps, maar op het WK kon hij nog niet overtuigen.

Thiago mocht in de opener van de Brazilianen, tegen Marokko, in de basis starten, maar was onzichtbaar. Hij kreeg wel weinig bruikbare ballen, het moet gezegd. Ancelotti besloot Thiago daarop naar de bank te verwijzen tegen Haïti, de tweede tegenstander van de Goddelijke Kanaries.

Matheus Cunha staat vanaf nu in de basis

Matheus Cunha (Manchester United) was zijn vervanger en die deed het met twee goals uitstekend. Commentator Bert Sterckx denkt dat we Thiago daardoor niet meer in de basis zullen zien op dit WK.

"Hij heeft twee keer gescoord, dus dat zal hij niet wijzigen voor de derde groepsmatch. Cunha was overal te vinden, liet zich goed uitzakken, ging vol mee in de duels...", aldus Sterckx bij Sporza Daily.

Brazilië of Marokko groepswinnaar?

Hoewel dit absoluut niet het sterkste Brazilië is uit de geschiedenis, is de concurrentie bij de Seleção nog altijd moordend. Dat ondervindt nu ook Thiago, die tegen Schotland meer dan waarschijnlijk zal moeten toekijken vanaf de zijlijn.

Met een zege tegen de Schotten hoopt Brazilië groep C te winnen. Maar ook Marokko hoopt dat en het heeft een duel in handen tegen Haïti. Je zou geneigd zijn te zeggen dat de Marokkanen in het voordeel zijn.

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