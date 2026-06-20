Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

Club Brugge scheert niet alleen in ons land hoge toppen, maar ook in Europa. Voor het tweede opeenvolgende seizoen overleefde blauw-zwart de League Phase van de vernieuwde Champions League. Dat legt de Bruggelingen geen windeieren op de UEFA-ranking.

Club Brugge legde het afgelopen seizoen opnieuw een knap Europees parcours af. Het versloeg onder meer AS Monaco (4-1) en Olympique Marseille (3-0) in de Champions League en overleefde zo - net als vorig jaar - de League Phase.

74.250 punten

In de tussenronde was Atlético Madrid uiteindelijk te sterk, maar toch gooide Club opnieuw hoge ogen. En dat weerspiegelt zich nu ook op de UEFA-ranking, schrijft Het Nieuwsblad.

Zo zou Club momenteel de 17e beste ploeg zijn in Europa in de voorbije vijf jaar. Het verzamelde 74.250 punten op de UEFA-ranking en doet beter dan grootmachten als Manchester United, AC Milan, Juventus en Benfica. Dat is een indrukwekkende prestatie, zeker als je weet met welke budgetten die clubs werken.

Conference League

Op de website van de UEFA is Club nu 19e, maar het heeft nog 6.000 punten te goed. Daarme schuift het op naar de 17e plek en - niet onbelangrijk - bezorgt het zichzelf in pot 2 van de Champions League mogelijk een gunstigere loting.

Niet alleen de Champions League draagt bovendien bij tot de goede ranking van Club, maar ook het succesvolle Conference League-avontuur van enkele seizoenen geleden (2023/24).





Blauw-zwart schopte het toen tot in de halve finales en sneuvelde daarin tegen het Italiaanse Fiorentina. Met die halve finale verdiende Club in één klap 21.000 punten, wat 6.500 punten meer is dan in het afgelopen seizoen.

2021/22 valt weg

De Bruggelingen zouden bovendien nog wat kunnen opschuiven. Het seizoen 2021/22 zal binnenkort niet meer meegerekend worden en wordt vervangen door het komende seizoen. In 2021/22 eindigde Club als laatste in zijn Champions League-groep en sprokkelde het amper vier punten.

Blauw-zwart blijft zo grote stappen zetten in Europa, waar er ook steeds meer respect lijkt te komen voor de prestaties in de Champions League. De tijd dat ploegen blij waren met een verplaatsing naar Jan Breydel lijkt daardoor zo goed als voorbij.