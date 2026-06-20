Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

De Rode Duivels moeten morgen om 21.00 uur aan de bak tegen Iran. Een zege lijkt noodzakelijk voor de groepswinst, maar de Belgen zullen het moeten doen zonder absolute sterkhouder Jérémy Doku.

Zo raakte net bekend dat Doku afwezig zal zijn vanwege ziekte. Dat maken de Rode Duivels zelf bekend op X. Verschillende bronnen weten dat de winger van Manchester City zou zijn hervallen in een luchtweginfectie. Doku reist niet mee af naar Los Angeles en moet antibiotica nemen.

Doku moet rusten

"Het is beter om hem nu te laten rusten en dan toe te werken naar de laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland", citeert Sporza de Belgische dokters.

Dat is een gigantische domper voor de Rode Duivels, die volop rekenden op Doku om het verschil te maken tegen de Iraniërs. Met zijn snelheid, dribbels en onvoorspelbaarheid jaagt hij elke tegenstander angst aan.

Tegen Egypte trok Doku constant drie man naar zich toe, waardoor er ruimte kwam voor andere pionnen. De Duivels zullen nu offensief moeten schuiven en het zonder een van hun grootste aanvallende wapens moeten zien te rooien.



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Geen zorgeloze aanloop

Doku werd de laatste tijd steeds belangrijker voor ons land. Hij had met 5 goals en 3 assists een groot aandeel in de WK-kwalificatie en leek klaar om te knallen op het WK.

Hij kende echter geen zorgeloze aanloop en had de laatste weken naar verluidt al ademhalingsproblemen. Daarnaast staat hij op het punt om voor het eerst vader te worden, waardoor hij even terug zou moeten keren naar Engeland. Dat kwam hem in Frankrijk op zware kritiek te staan van een journaliste.

Ook geen Lukaku

Ook Romelu Lukaku zal niet aan de aftrap beginnen tegen Iran. Hij is nog niet fit genoeg om te starten. Daardoor zal Rudi Garcia moeten puzzelen in de aanval. Dit zijn alvast onze verwachte basiself voor morgen, zónder Doku dus.

De Duivels hopen in het verdere verloop van het toernooi een beroep te kunnen doen op de beste Doku. Het is eerst afwachten hoe hij herstelt van zijn luchtweginfectie.