De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem
Foto: © photonews
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Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK.

Aernout Van Lindt

Gelijkspel Tsjechië zorgt meteen voor grote ommezwaai

Zoals we al aangaven: het kan heel snel keren. Doordat Tsjechië en Zuid-Afrika op donderdagnacht tegen elkaar gelijkspeelden, is de kans plots veel kleiner geworden dat Tsjechië (of Zuid-Afrika) de benodigde punten zullen halen om bij de acht beste derdes te gaan horen. Al kan dat op speeldag drie natuurlijk opnieuw wijzigen in bepaalde omstandigheden.

In de nieuwe berekeningen van de simulaties die via Football Meets Data werden gedaan is plots ... Senegal de meest waarschijnlijke uitkomst zoals het er nu naar uit ziet. De komende dagen kan dat nog heel vaak wijzigingen. Pas nadat alle wedstrijden achter de rug zijn, zullen we zekerheid hebben. 

Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK.

Ligt de weg naar een goed WK voor de Rode Duivels helemaal open? Als ze hun groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland kunnen winnen, dan lijken ze toch nog wel een aantal voordelen te kunnen gaan behalen. Rest de vraag natuurlijk in de eerste plaats of ze hun groep gaan winnen.

De komende twee wedstrijden gaan de Belgen moeten proberen te winnen van Iran en Nieuw-Zeeland. Als het even kan, dan doen ze dat ook maar best met de nodige doelpunten verschil om zo te vermijden dat Egypte boven hun blijft staan in de stand.

Wat volgt er na de groepsfase voor de Rode Duivels?

Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd. De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust - een kleine domper mogelijk voor de Belgische fans.

Maar als de Belgen als groepswinnaar doorgaan, dan blijven ze wel in dat deel het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zou gespeeld worden op 1 juli om 22 uur.

Ook dat zou een meevaller zijn voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D. Bij groepswinst zou er dus nog twee keer kunnen gespeeld worden in Seattle.

In de zestiende finales wordt gespeeld tegen een nummer drie dus. Dat zou meer dan waarschijnlijk het land worden dat derde wordt in de groep A. Alles heeft te maken met de voorspellingen van welke acht teams doorgaan naar de zestiende finales als beste derde.

Ligt de weg naar de kwartfinales (tegen Spanje) helemaal open? 

De winnaar van Groep D? Dat is de groep met de USA, Paraguay, Australië en Turkije dat zich wist te plaatsen via de barrages. Volgens de simulaties die momenteel worden gemaakt zou er eerst tegen Tsjechië kunnen worden gespeeld door de Belgen. Zij zouden derde kunnen worden in hun groep.

Daarna volgt dan mogelijk een duel tegen Turkije of een andere nummer drie uit een andere groep. In de kwartfinales volgt dan de winnaar van groep H of een nummer twee uit drie andere groepen. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.

En wat als we tweede worden in onze groep?

Toch lijkt ook een tweede plaats in de groep niet meteen een reden tot paniek te moeten zijn. Volgens de meest waarschijnlijke updates van dit moment komen we dan in de andere tabelhelft eerst uit tegen Australië. 

In de achtste finales wacht dan een duel met Argentinië of Uruguay volgens de simulaties, maar in de kwartfinales zitten we met Colombia, Senegal, Ecuador of Zwitserland. Een iets minder zwaar gedeelte uit de loting. Als groepswinnaar kunnen we Frankrijk, Duitsland of Marokko krijgen in de halve finales, als nummer twee Brazilië of Engeland. Ook dat ziet er mogelijk zeker niet veel aantrekkelijker uit. Maar goed: eerst winnen tegen Iran?

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