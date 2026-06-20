‘KAA Gent wil nu ook spits ophalen in Duitsland’

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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‘KAA Gent wil nu ook spits ophalen in Duitsland’
Foto: © photonews
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KAA Gent wil zich deze zomer volop wapenen met oog op een erg pittig seizoen, inclusief zoveel mogelijk rondes in de Conference League. Om daaraan tegemoet te komen hebben ze nu ook een nieuwe spits op het oog, ook al haalden ze er al eentje in huis.

KAA Gent blijft inzetten op jong talent en heeft in die optiek begin juni alvast Josué Vergara officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst voor de aanval. De Panamese jeugdinternational maakte indruk in Letland, waar hij in amper enkele maanden tijd 13 keer scoorde en drie assists gaf in 17 wedstrijden voor FK Auda.

Daar gaat het echter niet bij blijven, want bij De Buffalo’s willen ze nog meer versterking in huis halen – ook voorin. Er moet ook rekening gehouden worden met een mogelijk vertrek van Wilfried Kanga, die zich de laatste weken en maanden van het voorbije seizoen niet populair maakte bij de fans.

KAA Gent aast op Mansour Ouro-Tagba van FC Köln

In die optiek hebben ze bij KAA Gent nu ook Mansour Ouro-Tagba op het oog. Dat is een 21-jarige Togolese spits die geboren is in New York en afgelopen seizoen door de beloftenploeg van Stuttgart werd gehuurd van FC Köln.

In 32 wedstrijden bij de beloftenploeg van FC Köln was hij goed voor negen doelpunten en drie assists. Daarmee was hij van stevige waarde voor zijn ploeg en kan hij ook een optie op de toekomst zijn voor verschillende ploegen.

Zijn er kapers op de kust voor Mansour Ouro-Tagba?


Zijn marktwaarde wordt ondertussen geschat op 600.000 euro volgens Transfermarkt. KAA Gent zou er de speler graag bij hebben en wil de gesprekken opstarten met FC Köln, waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Bij Gent kan het druk worden in de spits. Er zijn wel kapers op de kust voor de jong Togolees. SK Rapid Wien zou interesse tonen in de aanvaller en ook Preussen Münster zou er de jongeling graag bij hebben.

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