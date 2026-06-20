Transfer De Cat komt dichterbij: Anderlecht houdt adem in

De transfer van Nathan De Cat krijgt steeds meer vorm. Het is ondertussen (zo goed als) zeker dat de 17-jarige middenvelder het Lotto Park zal verlaten. De vraag is dus voor hoeveel geld en waarheen hij zal gaan vertrekken.

De voorbije weken werd er wel nog gesproken tussen RSC Anderlecht en (de entourage van) Nathan De Cat. Een contractverlenging zat er zoals verwacht niet meer in en dus heeft de jongeling van paars-wit een contract dat volgende zomer afloopt.

Als paars-wit voor hem wil cashen, dan zal het dus deze zomer moeten zijn. Daar heeft ook Antoine Sibierski zich al bij neergelegd. En dus is de vraag vooral hoeveel ze nog kunnen vangen voor de 17-jarige speler en welke constructies er eventueel nog mogelijk zijn.

Nathan De Cat ziet geïnteresseerden verminderen, Anderlecht heeft geen sterke positie

Anderlecht heeft geen sterke onderhandelingspositie an sich, maar er is wel veel aandacht voor de jonge spelmaker. Vanuit Duitsland zijn er heel veel ploegen die hem willen binnenhalen. VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt waren lange tijd in de running. Beide Duitse traditieclubs hebben echter de financiële mogelijkheid niet om dertig miljoen euro te spenderen aan één speler.

Zowel Stuttgart als Hoffenheim kijken ondertussen ook al naar een alternatief, klinkt het in Duitsland. Kodai Sano van NEC Nijmegen zou een goedkoper alternatief voor De Cat kunnen/moeten gaan worden. Anderlecht zelf hoopte op een absolute topclub, die De Cat eventueel nog een jaar zou kunnen uitlenen aan paars-wit.

Wie legt het nodige geld op tafel?

Bayern München en Vincent Kompany lijken hun handen hebben afgetrokken van hem. De Cat zelf zou dan weer al in Parijs geweest zijn om er te spreken over voorwaarden met Paris FC - wél een bijzonder kapitaalkrachtige club. Maar ook in Duitsland ging hij al op prospectie bij onder meer Borussia Dortmund.



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