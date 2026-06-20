Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

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Bij Beerschot hebben ze hard toegeslagen dezer weken. In 24 uur tijd is er héél wat voorgevallen op de club. Een inkomende transfer van bij Club Brugge én ook nog een paar heel pittige contractverlengingen werden getekend, terwijl een aanvaller ook andere oorden opzoekt.