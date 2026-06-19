‘Anderlecht mikt op offensieve versterking die eerder al in beeld was bij Cercle Brugge’

Anderlecht heeft een nieuw offensief talent in het vizier, maar paars-wit dreigt de strijd niet zomaar te winnen. Alieu Njie staat hoog aangeschreven en ook Lecce mengt zich nadrukkelijk in de transferstrijd.

Anderlecht moet opletten

Anderlecht volgt Alieu Njie al een tijdje en hoopt de Zweeds-Gambiaanse flankaanvaller deze zomer op huurbasis over te nemen van Torino. Volgens Footy-Africa is het Italiaanse Lecce echter de belangrijkste concurrent geworden in het dossier.

Torino wil de 21-jarige winger tijdelijk elders onderbrengen zodat hij meer speelminuten kan maken. Door zijn lange contract tot de zomer van 2029 heeft de Serie A-club echter alle touwtjes stevig in handen.

Cercle Brugge was er al vroeg bij

De interesse voor Njie komt niet uit de lucht vallen. Cercle Brugge had in maart al zijn oog laten vallen op de snelle aanvaller. De Bruggelingen wilden zelfs concurrentie van clubs uit de Premier League aftroeven om de Zweedse jeugdinternational binnen te halen.

Ook AS Monaco, Genoa en AZ Alkmaar werden de voorbije maanden met Njie in verband gebracht. Zijn sterke ontwikkeling heeft hem op de radar van heel wat Europese clubs gezet.

Van Scandinavië naar de Serie A

Njie bezit zowel de Zweedse als Gambiaanse nationaliteit en werkte zijn jeugdopleiding af in Zweden. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Torino, waar hij stap voor stap aansluiting vond bij de eerste ploeg.





Tijdens het seizoen 2025/26 kwam hij vijftien keer in actie in de Serie A. Daarin tekende hij voor één doelpunt en één assist. Vooral zijn snelheid, dribbelvaardigheid en aanvallende lef maakten indruk.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel drie miljoen euro. Italiaanse berichten suggereren echter dat Torino een bedrag van ongeveer tien miljoen euro voor ogen heeft, vooral vanwege zijn potentieel en zijn langdurige contract.

Kan Anderlecht toeslaan?

Voor Anderlecht zou Njie een interessante versterking zijn. De Brusselaars zoeken extra snelheid en creativiteit op de flanken en zien in de Zweed een speler met veel groeimarge.

Een definitieve transfer lijkt financieel moeilijk, waardoor een huurdeal de meest logische piste blijft. Toch zal paars-wit snel moeten schakelen, want met Lecce is duidelijk dat Njie een van de meest gegeerde jonge flankspelers op de markt is.