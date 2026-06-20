🎥 5,5 miljard doet zelfs Lukaku bewonderend fluiten: "Ik ben niet snel onder de indruk, maar..."

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Los Angeles
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🎥 5,5 miljard doet zelfs Lukaku bewonderend fluiten: "Ik ben niet snel onder de indruk, maar..."
Foto: © Voetbalkrant.com

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Sommige stadions zijn indrukwekkend. Andere zijn gigantisch. En dan heb je het SoFi Stadium. Zondag spelen de Rode Duivels er hun tweede WK-wedstrijd tegen Iran, maar vrijdagavond kregen ze al een eerste blik op de arena in Inglewood, net buiten Los Angeles. Het verdict was unaniem: indrukwekkend.

Ook wij mochten een bezoek brengen aan het stadion en werden overdonderd door de omvang ervan. Het SoFi Stadium werd pas in 2020 geopend en kostte naar schatting liefst 5,5 miljard dollar, waardoor het nog altijd geldt als een van de duurste sportstadions ooit gebouwd. Het biedt plaats aan meer dan 70.000 toeschouwers en kan voor grote evenementen zelfs worden uitgebreid tot ruim 100.000 zitplaatsen. 

De Bruyne begon meteen te filmen

Omstreeks 18u25 lokale tijd verschenen de Rode Duivels op de grasmat voor hun officiële stadionverkenning. En zelfs spelers die al jarenlang de grootste voetbaltempels van Europa afschuimen, konden hun bewondering niet verbergen.

Kevin De Bruyne haalde meteen zijn gsm boven en begon beelden te maken van het stadion. Ook verschillende ploegmaats deden hetzelfde. Er werd rondgekeken, gewezen en gefotografeerd.

Lukaku Romelu
© Voetbalkrant.com

Het absolute pronkstuk van het stadion is zonder twijfel het beroemde "Infinity Screen", een gigantisch ovaal scherm dat boven het veld hangt. Met een oppervlakte van ongeveer 70.000 vierkante voet en bijna 80 miljoen pixels geldt het als het grootste videoscherm ooit gebouwd in een sportstadion. 

Zelfs Lukaku moest toegeven

Romelu Lukaku hield zich wat afzijdig. De spits stapte niet het veld op en bleef langs de zijlijn praten met technisch directeur Vincent Mannaert. Zoals altijd observeerde hij liever eerst vanop afstand.

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Maar toen Dodi Lukebakio en Koni De Winter zich bij hem voegden, kon ook de topschutter aller tijden van de Rode Duivels zijn bewondering niet langer verbergen. "Ik ben niet snel onder de indruk van een stadion, maar dit..."

Wereldpodium

Dat gevoel is niet onlogisch. Het SoFi Stadium is de thuisbasis van NFL-teams Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers, organiseerde al een Super Bowl en zal in 2028 ook een centrale rol spelen tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles. Tijdens dit WK worden er acht wedstrijden afgewerkt, waaronder meerdere knock-outduels. 

Het dak is constant gesloten en het stadion heeft geen airco. Maar enorme blazers aan de rand van het veld zorgen ervoor dat de temperatuur voor de spelers meevalt. En voor de rest is het zo ontworpen dat er een constante luchtstroom door het stadion gaat.
 
Zondag moeten de Rode Duivels er niet alleen genieten van het decor. Dan moet er vooral gewonnen worden van Iran. Maar één ding staat nu al vast: het podium waarop dat moet gebeuren, is er eentje van absolute wereldklasse.

Lukaku Romelu
© Voetbalkrant.com
2 reacties
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