Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

De Rode Duivels werken volop toe naar hun tweede WK-duel tegen Iran. Mogelijk krijgen we enkele wijzigingen in de basiself, maar achterin leek na Egypte iedereen tevreden te zijn over het duo Nathan Ngoy-Brandon Mechele. Die eerstgenoemde maakte de laatste tijd een stormachtige ontwikkeling door.

Nathan Ngoy (23) lijkt een van de antwoorden te zijn voor de Duivels in de defensie. De achterlinie werd jarenlang gezien als de achilleshiel van de nationale ploeg met de nodige experimenten als gevolg.

Geen toevalstreffer

Ngoy speelde zich bij LOSC Lille in de gunst van Rudi Garcia en krijgt de laatste tijd volop zijn kans bij de nationale ploeg. In het oefenduel tegen Kroatië speelde hij sterk en was hij op geen foutje te betrappen. Tegen Egypte toonde Ngoy dat het geen toevalstreffer was en zette hij opnieuw een oerdegelijke prestatie neer.

Niemand die er daardoor aan twijfelt dat Ngoy ook tegen Egypte in de basis zal staan. Jean-Baptiste Yakassongo is de neef van de verdediger en nam zijn begeleiding al snel voor zijn rekening, schrijft Sporza. Maar de carrière van de Duivel verliep niet altijd op wieltjes.

Geen contract bij Anderlecht

Yakassongo geeft aan hoe een scheenbeenbreuk op vijftienjarige leeftijd en een maandenlange revalidatie een zware impact hadden op de carrière van de Rode Duivel. Ngoy speelde toen bij de jeugd van Anderlecht, dat hem ook al technisch te licht had gevonden. Terwijl andere spelers uit zijn generatie een contract kregen, moest hij wachten.

"Het stelde hem zwaar teleur, want Nathan was verliefd op Anderlecht. Als Brusselaar wil iedereen bij die club doorbreken. En ik ben ervan overtuigd dat hem dat ook gelukt zou zijn", vertelt Yakassongo.



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Ngoy brak door bij Standard

"Maar een andere club kwam met een concreet voorstel. En Nathan wilde niet meer wachten." Het was uiteindelijk Standard die Ngoy binnenhaalde. En dar zouden de Rouches geen spijt van krijgen. Ngoy brak door aan de boorden van de Maas en zou de Luikenaars in de zomer van vorig jaar 3 miljoen euro opbrengen bij een transfer naar Lille.

Bij Les Dogues is hij ondertussen een vaste waarde. Hij speelde er het afgelopen seizoen 38 wedstrijden en lijkt de man van de toekomst centraal achterin. Met een contract tot midden 2029 en een markwaarde van 25 miljoen euro is de sky momenteel the limit voor Ngoy.