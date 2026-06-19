Dreiging? Politie grijpt stevig in na spandoeken tegen Marc Coucke

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 6 reacties
Dreiging? Politie grijpt stevig in na spandoeken tegen Marc Coucke
Foto: © photonews
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De strijd van de supporters van de harde kern van RSC Anderlecht tegen Marc Coucke gaat onverminderd verder. En dat heeft ook zijn gevolgen voor Marc Coucke zelf. Hij krijgt ondertussen zelfs politiebewaking, omdat de dreiging er toch wel is.

Een paar weken geleden was er al een niet mis te verstane boodschap aan het trainingscentrum in Neerpede, waar graffiti werd aangebracht met dezelfde duidelijke tekst: “Coucke buiten”. Een dag later hadden ze bij Anderlecht de boodschappen alweer verwijderd.

En daar bleef het niet bij, want vervolgens zijn er ook supporters naar het kasteel van Coucke getrokken in Merelbeke, om ook daar hun ongenoegen te uiten met een zeer duidelijk spandoek gericht op de sterke man van paars-wit.

Supporters gaan hard tegen Coucke

"Sois noble et casse toi. Ne nous oblige pas ...", aldus het spandoek. Het is duidelijk dat de fans willen dat Coucke opstapt bij hun geliefde club. "Marc Coucke heeft geen inzicht in voetbal. Hij ziet onze club als een bedrijf, niet als supporter", aldus een fan van de harde kern tegen Het Nieuwsblad.

Deze week verschenen er nieuwe spandoeken en ook in Pairi Daiza gingen de supporters van BCS ondertussen campagne voeren tegen Coucke. De dreiging wordt ondertussen door de politiediensten erg serieus genomen. Zij hebben besloten om bewaking in te zetten aan het kasteel van Coucke.

Politie grijpt in na bedreigingen tegen Marc Coucke

“Wij nemen die aantijgingen heel serieus”, zegt commissaris Ronny Decuyper, woordvoerder van de politie Rhode en Schelde waar Merelbeke toe behoort. “De bewaking gebeurt niet op vraag van Marc Coucke zelf, maar op basis van onze eigen analyse. De patrouille aan zijn huis past in een bredere route die de politie dagelijks moet afleggen."

"Coucke beschikt zelf ook over een beveiligingssysteem, maar we willen ook zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld. Mensen moeten weten dat we begaan zijn met hun veiligheid. We zouden dit trouwens voor elke andere burger ook doen", is hij duidelijk in Gazet van Antwerpen.

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