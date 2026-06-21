🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst, Noorse speler papa op afstand
Foto: © photonews
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"
Nederland won hun tweede groepswedstrijd overtuigend van Zweden. Het werd maar liefst 5-1 in Houston. Reden genoeg voor Nederland om te dromen van meer. (Lees meer)
Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld
De Rode Duivels spelen zondagavond hun tweede groepswedstrijd op het WK. Dat doen de mannen van Rudi Garcia in een heel indrukwekkend stadion. Het SoFi Stadium in Los Angeles is bovendien ook het duurste ter wereld. (Lees meer)
Dit is dé kans om Trossard, Vanaken én De Bruyne te laten spelen
Een wedstrijd die moet gewonnen worden en een winger als Jérémy Doku die afwezig is? Het geeft heel wat kopzorgen aan Rudi Garcia ongetwijfeld. Die was nogal kortaf op de persconferentie de dag voor de wedstrijd. Er staat dan ook druk op de ketel, toch? (Lees meer)
Room maakt indruk: "Wil standbeeld"
Curaçao zorgde voor een heuse stunt met een 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Doelman Room maakte liefst vijftien saves, het hoogste aantal ooit binnen 90 minuten in een match op het WK voetbal. Enkel de Amerikaan Tim Howard deed ooit beter, in 2014 in de met 2-1 verloren achtste finale tegen de Rode Duivels.
"Ik ben heel fier op dat record”, gaf de 37-jarige Room aan tegen Het Nieuwsblad. “Ik denk dat ik me dit over veertig jaar nog zal herinneren. Mijn eerste redding gaf vertrouwen en daarna bleef ik ervoor gaan. Ik wist dat het een drukke dag zou worden. Het is waanzinnig geweest. Ik denk dat ik nu wel een standbeeld verdien op Curaçao."
Gillette omzeilt de regels van de FIFA op een geniale manier
Gillette heeft de strenge merkenregels van de FIFA op een hilarische manier omzeild door het af te dekken logo van hun stadion in Foxborough te laten lijken op een grote laag scheerschuim. Daardoor weet iedereen nog altijd waar het over gaat, maar toch zonder dat het opvalt.
Het is een heel mooie reclamecampagne zonder een reclamecampagne te zijn. Gillette liet zich inspireren door Levi’s, dat enkele dagen eerder zijn eigen stadionlogo in Californië moest afdekken. Het jeansmerk gebruikte daarvoor een witte doek waarin de herkenbare vorm van zijn iconische logo zichtbaar bleef, geeft Het Nieuwsblad aan.
🚨🌎 FIFA asked Gillette to hide its logo at the Gillette Stadium because it wasn't an official World Cup sponsor.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2026
The brand did so by concealing its logo to simulate shaving cream. 🪒
This is chess, not checkers. 😭🧠 pic.twitter.com/q2DQgDIaL1
Nederland maakt indruk, maar voorbehoud moet
Nederland heeft met 5-1 gewonnen van Zweden. Op die manier lijken ze plots een kanshebber te zijn om ver te raken in dit toernooi. "Koeman heeft natuurlijk wel een gouden zet gedaan met Brobbey. De aanvallende weelde viel op. Nederland speelde in de eerste 20 minuten heel erg goed. Het aanvallende talent rendeerde met meer diepgang en snelheid. Er kwamen veel goeie voorzetten en dan was er een spits die het uitstekend afwerkte."
"Ik zou toch nog wachten om nu al hosanna te roepen. In grote delen van de wedstrijd heeft Nederland ook kwetsbaarheid getoond. Als je zo verdedigt tegen pakweg Frankrijk, dan krijg je grote problemen. Zo geraak je niet in de halve finales. In principe spelen ze tegen Brazilië of Marokko en dat zou een probleem kunnen zijn", aldus Vandenbempt bij Sporza Daily.
De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem
Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK. (Lees meer)
Deniz Undav laat Duitsland dansen
Een nieuwe held laat heel Duitsland daveren. Deniz Undav viel in tegen Ivoorkust en zette de match in de slotfase helemaal naar zijn hand met een dubbele treffer. Dankzij zijn twee goals is de Mannschaft nu ook officieel zeker van een ticket voor de zestiende finales van het WK 2026.
Die efficiëntie zet de voormalige spits van Union Saint-Gilloise meteen naast de allergrootsten. Door te scoren in zijn eerste twee interlands evenaart hij het nationale record dat sinds 2002 op naam stond van de legendarische Miroslav Klose. Sterker nog: zijn cijfers als invaller doen denken aan de straffe exploten van de mythische Kameroener Roger Milla.
De toekomstige basisspits als nummer 9?
De Duitse pers is laaiend enthousiast over wie ze nu al de redder noemen. De krant BILD toont bondscoach Julian Nagelsmann die zijn speler in de armen sluit. Het magazine Kicker vindt dat de discussie rond de nummer negen afgesloten is. Volgens de kenners verdient de aanvaller een basisplaats.
Zoals altijd bleef de afwerker na de wedstrijd bijzonder nederig. “Hoe ik het doe? Ik weet het zelf niet”, glimlachte hij. “Ik positioneer me goed en probeer met vertrouwen aan de match te beginnen. Ik weet dat ik elke keer kan scoren. Ik ben niet nerveus, het is maar een voetbalwedstrijd. Dit team laat me mijn beste voetbal spelen."
LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran
België staat zondagavond voor een cruciale opdracht op het WK 2026. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Egypte kunnen de Rode Duivels zich tegen Iran geen nieuwe misstap veroorloven. Ook de Iraniërs begonnen hun toernooi met een gelijkspel, waardoor Groep G volledig nog volledig open ligt. (Lees meer)
LIVE: Reageren de Duivels straks tegen Iran? En met welke ploeg start Rudi Garcia
België staat zondagavond voor een cruciale opdracht op het WK 2026. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Egypte kunnen de Rode Duivels zich tegen Iran geen nieuwe misstap veroorloven. Ook de Iraniërs begonnen hun toernooi met een gelijkspel, waardoor Groep G volledig nog volledig open ligt. (Lees meer)
Leo Ostigard is vader geworden ... vanop afstand
Leo Ostigard is vanop afstand vader geworden. Een situatie die doet denken aan die van Jérémy Doku en Brandon Mechele bij de Rode Duivels. Hij zit vast in de Verenigde Staten met Noorwegen voor het WK 2026 en dus moest Leo Ostigard de geboorte van zijn kind vanop afstand volgen, met zijn ogen gericht op het scherm van zijn telefoon via FaceTime.
Erg ontroerd vertelde hij, vol tederheid, aan de media van zijn nationale ploeg: "Zij was ongelooflijk, ik moest haar gewoon helpen hierdoor te komen. Het is zonder twijfel het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt."
Iran krijgt soepeler voorwaarden in de USA
Volgens de Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei krijgt Iran binnenkort soepelere reisbeperkingen voor de derde groepswedstrijd van zijn land op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat heeft Ghalenoei zaterdag in Los Angeles gezegd, daags voor het duel met de Rode Duivels in SoFi Stadium, op een persconferentie.
Iran heeft in de aanloop naar dit WK zijn basiskamp verplaatst van het Amerikaanse Tucson naar het Mexicaanse Tijuana, dat op een uur rijden of twintig minuten vliegen ligt van Los Angeles, waar de Iraniërs twee van hun drie groepswedstrijden afwerken. Na de eerste speeldag moesten ze nog meteen terug naar Mexico en daar klaagden ze steen en been over. Nu zal er iets meer coulantie zijn, weet Het Laatste Nieuws.
Iran gaat zich aanpassen aan Rode Duivels
Tegen de Nieuw-Zeelanders speelde Iran opvallend open... en zelfs behoorlijk naïef. De ploeg toonde zich defensief bijzonder kwetsbaar, maar had wel de veerkracht om twee keer terug te komen in de wedstrijd. Voor de neutrale kijker was het een erg aantrekkelijke match, maar tegen de Duivels zou het wel eens een ander verhaal kunnen worden.
Iran past zich aan de tegenstander aan
Omdat er na de grote gaten die vijf dagen geleden zichtbaar waren wat “bouten moeten worden aangedraaid”, omdat de tegenstand straks van een heel ander niveau is (zelfs zonder Jérémy Doku) en omdat een defensiever plan blijkbaar al langer in het hoofd van de bondscoach zit.
Voormalig middenvelder van de nationale ploeg, Amir Ghalenoei wil zijn sterke karakter temperen met een zekere tactische flexibiliteit. Enkele dagen voor de 4-4-2 waarmee tegen Costa Rica werd geoefend, had Ghalenoei in de eerste oefenmatch tegen Nigeria een 3-6-1 opgesteld, omschreven als “het defensieve plan B” — vermoedelijk bedoeld met het oog op de wedstrijd van morgenavond.
Belgische regie voor wedstrijd Rode Duivels: "Neutraal blijven"
Een WK-wedstrijd brengt een hele reeks onzichtbare beroepen samen, zelden in de schijnwerpers maar onmisbaar voor het welslagen van het evenement. Onder die onmisbare krachten van de FIFA vinden we Jean-Charles Vankerkoven terug, een Belgische regisseur die aan de knoppen zal zitten om te zorgen voor de goede uitzending van de ontmoeting tussen de Rode Duivels en Iran.
Een ingeslepen routine voor onze landgenoot: "Uiteraard is mijn eerste taak om de matchen zo coherent mogelijk in beeld te brengen. Dat noemen we storytelling. Vertellen wat er op het veld gebeurt, de sfeer weergeven, alle aspecten van het spel tonen voor een heel breed publiek", legt hij uit bij de RTBF. "Wij blijven neutraal."
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"
Rudi Garcia en zijn staf leggen de laatste hand aan de voorbereiding op de match van de Rode Duivels tegen Iran. Welk middenveld zal onze bondscoach in de ploeg zetten? De jury is er nog niet helemaal uit. Hein Vanhaezebrouck heeft alvast een plan. (Lees meer)
Noodtoestand in Los Angeles
In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels het vanavond opnemen tegen Iran op het WK voetbal, is zaterdag de noodtoestand afgekondigd. Er woedt al dagenlang een brand in een opslagplaats die zwarte rook veroorzaakt. De verbranding van isolatie, een mogelijk ammoniaklek, en het smelten van zonnepanelen, bemoeilijken de operaties, zeggen de autoriteiten.
"Door de noodtoestand zorgen we ervoor dat de stad over alle middelen zal beschikken die ze nodig heeft", zegt burgemeester Karen Bass in een persbericht volgens Sporza. Volgens de brandweer van LA, op netwerk Facebook, "verspreidde de rookgeur zich in het grootste deel van de stad. We raden iedereen aan om zoveel mogelijk blootstelling te vermijden."
Politica uit Iran gaat vol voor ... Rode Duivels
"Iraanse spelers zijn landverraders." Met die stevige woorden pakt Darya Safai uit in De Zondag. De politica van N-VA zal supporteren voor de Rode Duivels, zo klinkt het in de weekendkrant. En dat voor de wedstrijd tussen Iran en de Rode Duivels.
"De huidige spelers vertegenwoordigen een regime dat miljoenen Iraniërs terroriseert. Ik hoop dat de supporters straks in het stadion de juiste vlag zullen laten zien. Maar ik hoop vooral dat ze zouden verliezen, want als Iran wint is dat nog eens propaganda voor een bloeddorstig regime." Benieuwd wat het zondagavond wordt in Iran - België.
Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels
De Rode Duivels hebben een duidelijke missie op speeldag 2 op dit WK. Enkel de overwinning is goed genoeg tegen Iran om nog alles in eigen hand te houden met oog op de groepswinst. Georges Leekens heeft een heel duidelijke mening over de zaak. (Lees meer)
Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal
Goedemorgen. De Rode Duivels maken zich op voor een belangrijk duel tegen Iran. Een must win, zoveel lijkt nu al duidelijk. En dus is het jammer dat Jérémy Doku er niet bij zal zijn. Wat zal de impact daarvan zijn op de Rode Duivels? (Lees meer)
Hoe gaat het met Lamine Yamal?
Spanje begon met een grote teleurstelling aan zijn WK voetbal. Het raakte tegen Kaapverdië niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Pas toen Lamine Yamal inviel twintig minuten voor rust werden de Spanjaarden dreigender. En dus is de vraag wanneer ze hem kunnen inzetten op speeldag 2 en voor hoe lang?
"Wat Lamine Yamal betreft: het gaat goed met hem", aldus Spaans bondscoach Luis De La Fuente op een persconferentie van de Spaanse nationale ploeg in aanloop naar het duel met Saoedi-Arabië. "Dat is het beste nieuws. We zullen zien of hij klaar is om zoveel te spelen, het aantal minuten is maar een cijfer. Starten of de tweede helft? De intensiteit is ook van belang."
De koning danst!
Het was een drukke nacht voor Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Eerst zagen ze de wedstrijd tussen Nederland en Zweden, die eindigde op een 5-1 overwinning voor de Nederlanders tegen de Zweden.
Maar de koning en de koningin van Nederland waren daarna ook opvallende gasten in Kansas City, waar het koningspaar de wedstrijd van de voormalige kolonie van Nederland wilde meepikken van Curaçao tegen Ecuador. En zo zagen ze hoe een klein voetbalsprookje zich onder hun neus afspeelde. Opvallend: het koppel was volledig uitgedost in de blauwe kleuren van Curaçao, met voetbalshirts en sjaals. En na de match gingen ze een feestje bouwen in de kleedkamers.
Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026
Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"
Géén Jérémy Doku tegen Iran. En mogelijk missen we de superster van de Belgische ploeg ook later op dit WK nog eens een wedstrijd als de winger vader wordt. Om maar te zeggen: we moeten op zoek naar een oplossing. (Lees meer)
Iran gooit de straat van Hormuz opnieuw dicht
De Rode Duivels spelen zondagavond om 21 uur Belgische tijd tegen Iran hun tweede WK-wedstrijd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Over die wedstrijd is ondertussen heel wat te doen. Er is het geval Jérémy Doku, die er niet bij zal zijn tegen Iran door een luchtweginfectie.
De Amerikaanse airco's hebben hem mogelijk geen deugd gedaan. En ondertussen zijn er nog veel andere problemen, zoveel is ook duidelijk. Iran zou na nieuwe aanvallen van Israël namelijk besloten hebben om de straat van Hormuz opnieuw te blokkeren. Dat zet het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten ook opnieuw op scherp.
Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders
De Belg waar de laatste dagen het meeste om te doen was? Jérémy Doku. Het nakende vaderschap, de ademhalingsproblemen, het over en weer vliegen naar Londen: iedereen heeft wel een mening over de Rode Duivel. Al moeten sommigen ook meteen door het stof omwille van hun uitspraken. (Lees meer)
De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt
Het werd opnieuw een heel pittig en interessant WK-nachtje, zo vlak voor ook de Rode Duivels opnieuw in actie komen. Curaçao heeft uitgepakt met een stunt, Japan met een nette prestatie en Duitsland met een belangrijke ommekeer. (Lees meer)
Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran
De Rode Duivels staan vandaag tegen Iran voor een belangrijke opdracht. Na het gelijkspel tegen Egypte lijkt enkel een zege voldoende om de verhoopte groepswinst te pakken. Met welke elf namen verschijnen de Belgen aan de aftrap? Dat is een vraag waar ook Hayk Milkon zich over buigt. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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