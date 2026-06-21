Dit is dé kans om Trossard, Vanaken én De Bruyne te laten spelen

Een wedstrijd die moet gewonnen worden en een winger als Jérémy Doku die afwezig is? Het geeft heel wat kopzorgen aan Rudi Garcia ongetwijfeld. Die was nogal kortaf op de persconferentie de dag voor de wedstrijd. Er staat dan ook druk op de ketel, toch?

De Rode Duivels maken zich op voor een belangrijk duel tegen Iran. Een must win, zoveel lijkt nu al duidelijk. En dus is het jammer dat Jérémy Doku er niet bij zal zijn. Wat zal de impact daarvan zijn op de Rode Duivels? Er moet een vervanger gevonden worden.

De luchtweginfectie van Jérémy Doku is terug. De speler ligt alleen op zijn kamer te herstellen en dus is de vraag wat er met hem gaat gebeuren. En wie hem gaat vervangen. "Ik wil het hebben over de spelers die er wel zijn en ik heb genoeg kwaliteiten voor de spelers die er wel zijn", aldus Rudi Garcia op zijn persconferentie.

Veel opties om Doku te vervangen

"Voor mij is Trossard naar links schuiven, De Ketelaere naar rechts en Fernandez-Pardo naar de punt schuiven misschien de oplossing van het probleem dat ik had vooraf", aldus Hayk Milkon in zijn analyse over de wedstrijd. En ook Peter Vandenbempt liet zich uit over de zaak.

"Voor zover je in het hoofd van Rudi Garcia kan kijken, denk ik eerlijk gezegd dat hij eerder voor Lukebakio of Saelemaekers zou kiezen dan ik zou doen. Moreira? Dat denk ik ook niet. Ik persoonlijk zou Trossard terug naar links halen en eventueel Fernandez-Pardo als diepste spits zetten", aldus Imke Courtois bij Sporza.

Veel analisten, nog meer meningen

Slotsom: iedereen heeft wel een mening. Dat hoeft an sich niet te verbazen. Maar wat gaat de bondscoach van de Rode Duivels doen? Zeker gezien het feit dat de match tegen Iran een wedstrijd is die moet gewonnen worden met oog op groepswinst, is er weer veel mogelijk.



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Een optie die niet overwogen lijkt te worden, maar wel sowieso goed zou kunnen uitpakken, is er eentje met Hans Vanaken op de plaats van Kevin De Bruyne. Dus wel nog met Thielemans en Onana of Raskin, maar ook met Vanaken op het middenveld.

En wat met De Bruyne dan? Wel, die kan een beetje hoger op het veld gaan zwerven als back-up bij een spits als Fernandez-Pardo. Trossard zou dan weer van zijn geliefde linkerkant kunnen komen. De tijden met De Bruyne en Hazard in steun bij Lukaku lijken op die manier niet eens zover weg te zijn.

Druk hooghouden op Egypte is dé boodschap voor de Rode Duivels

Neen, het is niet meteen iets wat we verwachten van Rudi Garcia. Maar het is wel iets dat zou kunnen. En dat er nog niet te veel over nagedacht is, is op zich vreemd. Want tegen Iran hebben we een overwinning nodig en liefst met verschillende doelpunten verschil.

Enkel op die manier kunnen we de druk hooghouden op Egypte. Is het niet eens tijd voor wat risico's? Nog een keer gouden generatie, KDB - Lukaku voor de natie? Dromen mag, al zal het dan wel tegen Iran een eerste keer raak moeten zijn.