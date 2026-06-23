"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

Werk aan de winkel voor de Rode Duivels na hun 2 op 6 in de eerste twee wedstrijden van dit Wereldkampioenschap. De analisten lopen over elkaar om iets te zeggen over de huidige staat van paraatheid bij de Belgen. Tijd om een en ander eens te bundelen.

Hein Vanhaezebrouck sprak zijn ongerustheid uit, want goed was het niet te noemen wat de Rode Duivels op de mat brachten tegen Iran. En dat er angst was volgens hem? Dat is zo mogelijk nog erger, zoals we eerder al aangaven.

Wesley Sonck was duidelijk bij Sporza: “De Rode Duivels? Ik ben een positieve realist. De aanpak was goed in de eerste helft, maar je moet ook efficiënt zijn. Een paar belangrijke spelers zijn gewoon onder hun niveau gebleven en er was veel te weinig snelheid. Dat is een zeer groot probleem gebleken. Rechts hebben we te weinig gedaan, helemaal niks gedaan zelfs. Saelemaekers stond te slapen bij het tegendoelpunt, ze zijn echt door de boot gevallen.”

Wesley Sonck blijft positief realistisch voor de Rode Duivels

“We moeten nog altijd positief realistisch zijn en blijven. Als je geen goal kunt maken tegen Egypte en Iran en de man die de kansen krijgt is de linksachter, dan zit je met een probleem. Er is weinig diepgang, Lukaku werd niet altijd goed aangespeeld. Ik zou mij ook schamen als ik daar was, maar je moet positief blijven want we kunnen nog doorgaan.”

Ook andere analisten en supporters zijn streng en ontgoocheld. Evert Winkelmans opende de debatten in MidMid Mansion: "Er is frustratie, ik moet echt iets kapot maken of kapotslaan. Tot de laatste minuut geloof je erin dat één goal alles kan veranderen voor de Belgen en een goal een ontlading kan zijn waardoor we toch vrijer gaan voetballen, maar die goal valt gewoon niet."

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"Wat valt ons nog te verwijten? We hebben alles geprobeerd wat we kunnen, toch? Deze Rode Duivels kunnen wel niet bijten en niet afmaken, we zijn tandeloos – zelfs met Lukaku. Trossard en De Bruyne kunnen zich niet op een plaats brengen waar ze in schutting kunnen komen. Dat moet Garcia toch kunnen oplossen?”



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Leroy Deltour pikte in: “We missen toch a touch of genius. We zagen veel vervelende voorzetten. Er is ontgoocheling. Iran kreeg een paar goede kansen en we komen heel goed weg met dat buitenspeldoelpunt. We kijken uit naar zo’n momenten in de warmste week van het jaar. Iedereen kijkt er naar uit en na de eerste helft denk je dat het een leukere avond had geweest zonder voetbal. We spelen met een niet fitte spits, omdat er paniek is na de openingswedstrijd.”

Ontgoocheling is groot bij alle kenners en supporters

En wat denkt Ward Kerremans? “Los van de mentaliteit, is er strategisch toch een probleem? Rudi Garcia wist toch dat ze tegen een dubbele muur gingen spelen? Ze konden daar toch iets mee doen? En die stilstaande fases? Daar moeten ze toch op trainen?”

"Het is niet beschamend, want er was wel wil om te winnen en we zijn goed gestart", opperde ook Stijn Stijnen in Ongefilterd. "Er was nervositeit, maar je kan ze niet verwijten dat ze niet hebben geprobeerd. De keuzes waren niet altijd goed, maar je moet nu geen ploeg voor de bus gooien. Dit is nu de start van de knock-outfase."