De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De terugkeer van Jean Kindermans: waarom Anderlecht zijn kompas opnieuw wilde
Foto: © photonews
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De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht voelt voor veel supporters niet als een gewone personeelswissel, maar eerder als het terughalen van een stukje identiteit. Dat is ook waarom het huidige bestuur hem onvoorwaardelijk wilde terughalen van bij Antwerp.

Bij paars-wit werd hij jarenlang gezien als de bewaker van het DNA van Neerpede: iemand met een duidelijke visie, een rechte lijn en de bereidheid om moeilijke beslissingen te nemen wanneer dat nodig was. Net daarom zette Anderlecht alles op alles om hem opnieuw naar Brussel te halen. Niet alleen de clubleiding zag zijn meerwaarde, ook bij de achterban bleef zijn naam jarenlang met respect klinken.

Een man die niet van koers verandert

In het moderne voetbal veranderen clubs vaak voortdurend van richting. Trainers komen en gaan, projecten wijzigen en de druk om snel resultaten te boeken wordt steeds groter. Jean Kindermans stond net bekend om het tegenovergestelde. Hij geloofde in een plan op lange termijn en bleef daaraan vasthouden.

Dat maakte hem niet altijd de gemakkelijkste figuur. Hij kon streng zijn en durfde harde beslissingen te nemen. Wanneer een speler niet voldeed aan de verwachtingen, zei hij dat ook. Hij keek niet naar reputatie, leeftijd of externe druk. Voor hem telden ontwikkeling, discipline en mentaliteit.

Die aanpak werd echter net geapprecieerd. Spelers, ouders en medewerkers wisten precies waar ze aan toe waren. Er waren duidelijke afspraken en duidelijke verwachtingen. Er bestond geen grijze zone.

Meer dan alleen voetbal ontwikkelen

Kindermans geloofde nooit dat een jeugdopleiding enkel draait om techniek of tactiek. Binnen Neerpede werd een speler niet alleen beoordeeld op wat hij met de bal deed, maar ook op zijn persoonlijkheid.

Werkethiek, discipline, leervermogen en karakter speelden een belangrijke rol. Een groot talent zonder de juiste mentaliteit had volgens hem minder kans op succes dan iemand die bereid was dagelijks te werken en te leren.

Dat was misschien een van zijn grootste kwaliteiten: hij zag de mens vóór hij de voetballer zag. Daardoor bouwde hij niet alleen spelers op, maar ook persoonlijkheden.

De architect achter een gouden generatie

Zijn reputatie werd vooral gebouwd op de indrukwekkende stroom talenten die uit Neerpede kwam tijdens zijn periode bij Anderlecht. Onder zijn leiding groeiden spelers uit tot internationale namen en vaste waarden op topniveau.

Spelers als Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker, Jérémy Doku en later ook Zeno Debast maakten deel uit van een generatie die de jeugdopleiding opnieuw wereldwijde uitstraling gaf.

Toch lag zijn grootste kracht niet in het herkennen van talent alleen. Veel mensen kunnen een goede speler zien. Het verschil zat in het systeem dat hij creëerde. Spelers kregen een duidelijk traject, begeleiding en een omgeving waarin ze stap voor stap konden groeien.

Waarom de fans hem nooit vergaten

Toen Kindermans destijds vertrok, hadden veel supporters het gevoel dat Anderlecht meer verloor dan een jeugdverantwoordelijke. Voor hen verdween iemand die jarenlang de identiteit van de club had bewaakt.

Bij een groot deel van de aanhang bleef de overtuiging leven dat Anderlecht zichzelf deels was kwijtgeraakt. Daarom bleef zijn naam regelmatig terugkeren in discussies onder supporters.

Die druk van de achterban speelde ook mee in de sterke wens om hem terug te halen. Fans weten welke rol hij speelde in de meest succesvolle periode van de jeugdopleiding en begrijpen wat hij betekende voor de club.

Anderlecht wilde met Jean Kindermans uiteindelijk niet alleen een sterke jeugdmanager terughalen. Het wilde opnieuw iemand binnenhalen die richting geeft, principes bewaakt en een cultuur kan bouwen. Want misschien ligt net daar zijn grootste kwaliteit: hij ontwikkelde niet alleen talent, hij creëerde een manier van werken die jarenlang resultaten opleverde.

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