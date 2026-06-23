De derde helft Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

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Het was opnieuw een lange voetbalnacht, niet in het minst door het uitstellen van de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak door het noodweer. Ruben Van Gucht en Wesley Sonck zaten klaar voor Argentinië - Oostenrijk en dat leverde toch wel een paar heel interessante zaken op.

"Een heel goede avond vrienden en vriendinnen. Ziet u ook nog scheel van de koppijn van de kater van gisteren? Ik wel alleszins. Bedroevend was het", opende Ruben Van Gucht de aflevering van Sporza voor de match van Argentinië tegen Oostenrijk maandagavond.

"We moeten vuur met vuur bestrijden en opnieuw naar voetbal kijken. Lionel Messi kan geschiedenis schrijven. Miroslav Klose zijn schoenen hangen al sinds 2016 in de bomen, dus van daar zal geen concurrentie meer komen. Ook Wesley Sonck heeft beloofd de concurrentie niet meer aan te gaan. Wil je dat nog even beloven aan Lionel Messi dat je niet meer in de achtervolging gaat?"

Heerlijke banter tusen Sonck en Van Gucht

Waarop Wesley Sonck inpikte: “Dag Ruben, ik ben al lang niet meer in de achtervolging en ik zou dat eigenlijk nooit willen om mijn naam uit te spreken in één zin met Lionel Messi. Ik heb genoten van wat Argentinië op de eerste speeldag liet zien. Drie keer Messi? Dat kan toch niet zijn? Toch wel. Er komt een flits … zijn kwaliteit gaat niet weg."

Het was de eerste banter tussen beiden, maar zeker niet de laatste tijdens en na de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk. Zo werd onder meer het topnummer van de Oostenrijkse selectie opnieuw ten berde gebracht.

Riley Reid wordt ten berde gebracht door Ruben Van Gucht

In dat nummer hebben de artiesten het ook onder mere over Riley Reid, een Amerikaanse pornoactrice die geboren is als Ashley Mathews in 1991. "Taylor Swift die ken je wel vermoedelijk, Kendrick Lamar en Britney Spears zijn ook geen onbekenden. Riley Reid, ken je haar?", probeerde Van Gucht bij Sonck.

"Ja, van naam ken ik haar. Wat ze precies doet? Ik dacht dat het een actrice was of zo", aldus Sonck. Waarop Van Gucht opnieuw: "Klopt, het is een actrice met 113 films op haar conto. Je kan het ook opzoeken. Je bent mee nu ..." - "Nu ben ik mee", aldus Sonck. "Ik denk dat ik haar verwissel met Tara Reid", kon er een lachje af.

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