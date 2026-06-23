WK-LIVE 23/6: Deze landen al zeker van knock-outs, Argentinië houdt adem in

Redactie
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WK-LIVE 23/6: Deze landen al zeker van knock-outs, Argentinië houdt adem in
Foto: © photonews

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Banter tussen Van Gucht en Sonck met vraag over porno-actrice: "Ken je haar?"

Het was opnieuw een lange voetbalnacht, niet in het minst door het uitstellen van de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak door het noodweer. Ruben Van Gucht en Wesley Sonck zaten klaar voor Argentinië - Oostenrijk en dat leverde toch wel een paar heel interessante zaken op. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Argentinië ziet belangrijke speler opnieuw uitvallen

Argentinië houdt de adem in om verdediger Cristian Romero, die tijdens de 2-0-zege op Oostenrijk opnieuw last kreeg van zijn knie. Het gaat om dezelfde knie waarmee hij vlak voor het WK al kampte. Daardoor miste hij eerder ook twee maanden bij Tottenham Hotspur, na een blessure die hij in april opliep in een duel met Brian Brobbey van Oranje en Sunderland.

Ook deze keer zou hij mogelijk een tijdje out kunnen zijn. Tegen Jordanië zal hij sowieso gespaard worden, bij Argentinië hopen ze dan weer dat het al te ernstig is en hij tegen de zestiende finales opnieuw fit kan raken. Argentijnse bronnen maken zich zorgen, mogelijk zit zijn WK er meteen helemaal op.

Aernout Van Lindt

Spanje moet training staken

De weersomstandigheden in de Verenigde Staten spelen maandag een hoofdrol op het WK voetbal. De partij tussen Frankrijk en Irak in Philadelphia werd bij de pauze stilgelegd door een naderend onweer, Spanje moest intussen zijn training afgelasten in Chattanooga (Tennessee). Ook dat had te maken met het noodweer in de Verenigde Staten.

De Europese kampioen won zondag nog zijn tweede groepswedstrijd met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Ze zitten daardoor opnieuw in de polepositie waarin ze wilden zitten voor de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. De Spaanse selectie was bijna voltallig voor de training. Enkel Victor Munoz (Osasuna) ontbrak volgens Het Nieuwsblad.

Aernout Van Lindt

Deze zes landen zijn al zeker van de volgende ronde

We zijn over halfweg de groepsfase van dit Wereldkampioenschap in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. En ondertussen zijn er al zes ploegen zeker van de volgende ronde. Daarbij ook thuislanden Team USA en Mexico. Ook Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Argentinië zijn al zeker van de volgende ronde.

Noorwegen en Frankrijk spelen tegen elkaar voor de groepswinst, de andere ploegen weten ondertussen ook al op welke plaats ze uit zullen komen in de knock-outtabel. Voor Argentinië wordt dat een nummer twee uit een andere groep (groep H), voor de drie andere landen een nummer drie die nog niet geweten is. Haiti, Turkije, Tunesië en Jordanië zijn al uitgeschakeld.

Aernout Van Lindt

Haaland weet al wie WK gaat winnen

Haaland maakte dinsdagochtend twee goals tijdens de 3-2 zege van de Noren op Senegal. Daardoor is Noorwegen zeker van de knock-outfase op het WK. In de laatste groepswedstrijd strijden de Noren tegen Frankrijk om uit te maken wie als groepshoofd doorgaat in poule I. Noorwegen moet winnen door het doelsaldo van de Fransen.

Maar winnen of gelijkspelen, dat maakt weinig verschil in de berekeningen voor de Noorse topspeler. "Het kan me niet schelen. De Fransen zullen ons echt wel verslaan. Zij zullen het hele toernooi wel gaan winnen”, wilde de Noor in de underdogpositie terechtkomen. Aanstaande vrijdag spelen de Fransen en de Noren om 21:00 uur Belgische tijd hun laatste groepsduel tegen elkaar.

"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

"Beschamend?" en "Frustratie, ik moet iets kapotslaan": analisten spreken over Rode Duivels

Werk aan de winkel voor de Rode Duivels na hun 2 op 6 in de eerste twee wedstrijden van dit Wereldkampioenschap. De analisten lopen over elkaar om iets te zeggen over de huidige staat van paraatheid bij de Belgen. Tijd om een en ander eens te bundelen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Analisten uit het buitenland streng voor Rode Duivels

Roy Keane en Zlatan Ibrahimovic waren al kritisch voor de Rode Duivels, maar zij zijn lang niet de enigen. Marcelo Balboa is een voormalig profvoetballer uit de Verenigde Staten, die speelde als verdediger gedurende zijn carrière. "Het was gewoon enorm zwak", gaf die aan bij CBS Sports Golazo.

"Er was geen creativiteit. De flow zat er niet in, de laatste pass was nooit goed, ze konden niet op doel schieten. Het doet echt pijn om ze zo bezig te zien, zeker nadat we ze zagen een paar maanden geleden tegen de USA. Ze missen Doku, zoals Spanje Lamal nodig heeft."

Aernout Van Lindt

100-jarige fan in tranen door Lionel Messi

"Tranen met tuiten bij de Argentijnen, en ik doe hier bijna mee. Mijn excuses. Zien huilen, doet huilen. Maar ik huilde eigenlijk minder om Messi zelf, maar wel om wat hij teweegbracht bij alle mensen daar", aldus Filip Joos in Sporza Daily over wat er allemaal gebeurde tijdens Argentinië - Oostenrijk.

Lionel Messi schreef daar geschiedenis. En dat beroerde iedereen. Zelfs een 100-jarige fan bleef niet onberoerd voor de camera. "Ik kwam 3 uur voor de wedstrijd toe in het stadion en het leek wel alsof ik in Argentinië was. Het was alsof er een feestje met een strikte dresscode zou losbarsten: lichtblauw-wit gestreept shirt mét natuurlijk allemaal het nummer 10 erop."

Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK. (Lees meer)

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

De Rode Duivels hebben na twee wedstrijden amper 2 op 6 in hun WK-poule. En dus is de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland er al eentje met het mes op de keel. Onverwacht vooraf, maar het toont toch wel iets. En de angst lijkt te regeren. Hein Vanhaezebrouck is dan ook streng. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Iran komt met boodschap rond match tegen Belgen

De context van dit WK voor Iran is erg bijzonder, want veel Iraanse supporters dragen een andere vlag dan die van de Islamitische Republiek Iran. Ze tonen namelijk de oude vlag met een leeuw en een zon: die werd in 1979 na de islamitische revolutie verboden en is vandaag ook in Iran zelf verboden.

De nieuwe oude vlag

De Iraanse diaspora in de VS bestaat voor een groot deel uit families die na de islamitische revolutie van 1979 het land ontvluchtten. Voor hen is deze match dus een uitgelezen kans om, voor de camera's van de hele wereld, te protesteren. De FIFA probeerde de aanwezigheid van die vlaggen en symbolen in het stadion te verbieden, maar dat bleek een verloren strijd.

Rond het stadion zag je dan ook heel veel leeuwenvlaggen, en Iraanse families met slogans als "Free Iran". Er vonden ook meerdere anti-regimebetogingen plaats, zonder incidenten. Op verschillende standjes werden shirts, vlaggen en petten verkocht met daarop de verboden vlag.

Aernout Van Lindt

Senegal ziet doelman uitvallen

Senegal moet in de laatste groepswedstrijd tegen Irak de derde plaats in Groep I van het WK 2026 veiligstellen, na de 3-2 nederlaag van gisteravond tegen Noorwegen – een wedstrijd die Édouard Mendy, de doelman van de 'Leeuwen van Teranga', niet kon uitspelen.

De 34-jarige sluitpost – die 59 interlands op zijn naam heeft staan ​​en uitkomt voor de Saudische club Al-Ahli – werd na een uur spelen vervangen door Mory Diaw. Er wordt gevreesd voor een gescheurde band of kraakbeenletsel, waardoor hij mogelijk de rest van het WK moet missen. Het zou een nieuwe domper zijn, want een zege tegen Irak is een must om nog te dromen van een verder verblijf op het WK.

 

Aernout Van Lindt

Noorwegen roeit naar overwinning

Noorwegen verzekerde zich van een plek in de achtste finales van het WK na een spannende 3-2 overwinning op Senegal, dankzij een doelpunt van Marcus Pedersen voor rust en twee treffers van Erling Haaland in de tweede helft.

De Noren spelen in de laatste speelronde tegen Frankrijk om de groepswinst, maar hebben de groepsfase van het toernooi al succesvol doorstaan. Ze vierden de zege in 'Viking'-stijl – hun strijdkreet sinds de start van het WK – onder leiding van aanvoerder Martin Ødegaard. Het is het soort tafereel dat we graag zien. Gaan de Noren op die manier ook op en over Frankrijk?

Journaliste van televisie geweerd na uitspraken over Doku

De Belg waar de laatste dagen het meeste om te doen was? Jérémy Doku. Het nakende vaderschap, de ademhalingsproblemen, het over en weer vliegen naar Londen: iedereen heeft wel een mening over de Rode Duivel. Al moeten sommigen ook meteen door het stof omwille van hun uitspraken. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Einde WK voor Schlotterbeck

Het hing al een beetje in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: het WK voor Nico Schlotterbeck zit erop. De centrale verdediger van Borussia Dortmund ging in de eerste helft tegen Ivoorkust neer na een contact met Amad Diallo en moest bij de rust gewisseld worden.

Het verdict na een MRI-scan is duidelijk: een gescheurd ligament in zijn linkerenkel. Hij is zo'n twee maanden buiten strijd en zal op dit WK dus niet meer in actie komen. Antonio Rüdiger zal vermoedelijk ook de volgende wedstrijden zijn vervanger zijn. Met 6 op 6 zijn ze goed begonnen aan hun WK en de derde groepswedstrijd kan helpen om hem helemaal ingespeeld te krijgen, maar het blijft wel een domper. 

 

WK voor nachtbrakers: match Frankrijk ligt twee uur stil, ex-speler JPL met glansrol

Lionel Messi en Kylian Mbappé schreven nog wat meer geschiedenis op het WK, Frankrijk - Irak werd meer dan twee uur stilgelegd en ex-Carolo Nadhir Benbouali blies Algerije nieuw leven in: er gebeurde opnieuw heel veel vannacht op het WK. (Lees meer)

Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran

Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran

De dag na het gelijkspel tegen Iran was het "damage control" op de persconferentie: aanvoerder Youri Tielemans stond de pers te woord, terug in Seattle. (Lees meer)

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk heeft zich zonder veel problemen verzekerd van een plaats in de volgende ronde van het WK. Les Bleus hadden weinig moeite met een onmachtig Irak en wonnen uiteindelijk met duidelijke 3-0-cijfers. Alleen het noodweer in Philadelphia zorgde voor een onverwachte onderbreking in de wedstrijd. (Lees meer)

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 2-0 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 3-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 3-2 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 1-2 Algerije Algerije
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