OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken
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Voor Beni Mpanzu begint een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Belgische linksachter verlaat Cercle Brugge definitief en zet zijn handtekening onder een contract bij FC Dordrecht. Voor de 22-jarige verdediger is het een kans om zich eindelijk op een hoger niveau te bewijzen.

Van Brussel naar het profvoetbal

Beni Christophe Mpanzu werd op 15 mei 2004 geboren in Brussel. De linksvoetige verdediger is 1,85 meter groot en speelt voornamelijk als linksachter, al kan hij ook op het middenveld of centraal in de defensie uit de voeten.

Zijn doorbraak kwam bij Diegem Sport, waar hij meer dan vijftig wedstrijden voor het eerste elftal speelde. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar Lierse, waar hij zich meteen in de kijker speelde. In amper negen wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

Transfer naar Cercle Brugge

Die prestaties bleven niet onopgemerkt. In februari 2025 haalde Cercle Brugge hem weg bij Lierse voor een transfersom van ongeveer 100.000 euro. Daarbij tekende Mpanzu een contract tot juni 2028, met een optie op een extra seizoen.

De concurrentie bij Cercle bleek echter groot. Mpanzu kwam voornamelijk uit voor Jong Cercle in Eerste Nationale en zat enkele keren op de bank bij de A-kern, maar een officieel debuut in de hoofdmacht bleef uit.

Uitleenbeurt als tussenstap

Om meer speelminuten te verzamelen werd hij in februari 2026 uitgeleend aan Sporting Hasselt. Daar kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen in een ambitieuze omgeving die meedeed voor de bovenste plaatsen in de reeks.

De uitleenbeurt bleek uiteindelijk zijn laatste passage onder contract bij Cercle. FC Dordrecht ziet voldoende potentieel in de jonge verdediger en haalt hem nu definitief naar de Keuken Kampioen Divisie.

Marktwaarde en toekomst

Volgens de meest recente schattingen bedraagt de marktwaarde van Mpanzu ongeveer 150.000 euro. Op zijn 22ste heeft hij nog steeds groeimarge en Dordrecht hoopt dat hij zich kan ontwikkelen tot een vaste waarde op het Nederlandse profniveau.

Voor Mpanzu betekent deze transfer vooral een nieuwe kans. Na passages bij Diegem Sport, Lierse, Cercle Brugge en Sporting Hasselt wil hij in Nederland eindelijk de volgende stap zetten in zijn carrière.

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Beni Christophe Mpanzu

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