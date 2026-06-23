Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Drama in Frankrijk: profvoetballer hersendood na duik in de Rhône

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Frankrijk wordt opgeschrikt door een tragisch ongeval. Een profvoetballer uit de Ligue 2 verkeert in staat van hersendood nadat hij samen met twee vrienden in de Rhône terechtkwam. De omstandigheden van het drama worden onderzocht.

Tragisch incident nabij Lyon

Het ongeval vond plaats in Caluire-et-Cuire, een gemeente net ten noorden van Lyon. Volgens Franse media kwamen een profvoetballer uit de Ligue 2 en twee vrienden zaterdagmiddag in de problemen in de Rhône.

Volgens BFMTV gebeurde het incident rond 17.30 uur. Hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en konden de drie slachtoffers uit het water halen. Ze werden onmiddellijk gereanimeerd.

De identiteit van de betrokken speler werd voorlopig niet vrijgegeven. Wel is bekend dat het om een twintiger gaat die actief is in de Franse tweede klasse.

Voetballer verkeert in staat van hersendood

De toestand van de speler is bijzonder ernstig. Franse media melden dat hij na de reddingsoperatie in een toestand van hersendood werd gebracht. De twee andere slachtoffers konden eveneens worden gereanimeerd, maar over hun medische toestand is voorlopig weinig bekendgemaakt.

Het nieuws heeft in Frankrijk voor een schokgolf gezorgd. Clubs, supporters en voetbalvolgers wachten intussen op verdere informatie over de identiteit van de speler en mogelijke updates over de situatie.

Onderzoek naar de omstandigheden

Het parket van Lyon heeft ondertussen een officieel onderzoek geopend naar het ongeval. De autoriteiten willen achterhalen hoe de drie mannen precies in de rivier terechtkwamen en welke factoren mogelijk hebben bijgedragen aan het drama.

Voorlopig zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het onderzoek richt zich vooral op het reconstrueren van de feiten en het bepalen van de exacte omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond.

Al tientallen slachtoffers door verdrinkingen

Het tragische incident komt op een moment waarop ook Frankrijk geconfronteerd wordt met een uitzonderlijke hittegolf. Door de hoge temperaturen zoeken veel mensen verkoeling aan rivieren, meren en andere waterplaatsen.

Sinds het begin van het weekend zijn volgens Franse media al ongeveer twintig mensen omgekomen door verdrinkingen verspreid over het land.

De Franse minister van Sport en Jeugd, Marina Ferrari, riep daarom op tot extra voorzichtigheid. Ze vraagt burgers om waakzaam te blijven en de veiligheidsvoorschriften strikt na te leven wanneer ze verkoeling zoeken in of rond het water.

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