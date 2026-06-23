‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

Club Brugge lijkt zijn technische staf voor het nieuwe seizoen zo goed als rond te hebben. Blauw-zwart zou dicht bij een akkoord staan met Kevin Van Dessel, die overkomt van het Nederlandse Roda JC en de nieuwe rechterhand van Ivan Leko moet worden.

Van speler tot publiekslieveling bij Roda JC

Kevin Van Dessel werd op 26 juni 1979 geboren in België en bouwde als middenvelder een degelijke profcarrière uit. Hij zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Germinal Ekeren en kwam later ook uit voor STVV.

Zijn naam maakte hij echter vooral in Nederland. Bij Roda JC groeide Van Dessel uit tot een vaste waarde en publiekslieveling. Tussen 2001 en 2008 verzamelde hij liefst 172 wedstrijden voor de Limburgse club uit Kerkrade. Met zijn werkkracht, leiderschap en spelinzicht werd hij er jarenlang een belangrijke pion op het middenveld.

Na zijn passage bij Roda sloot hij zijn spelersloopbaan af in het Belgische voetbal, waarna al snel een nieuw hoofdstuk begon langs de zijlijn.

Opbouw van een trainerscarrière

Van Dessel koos na zijn actieve carrière voor het trainersvak en werkte jarenlang aan zijn ontwikkeling. Vooral bij KRC Genk bouwde hij een stevige reputatie op binnen de jeugdopleiding.

Daar was hij actief in verschillende functies en stond hij meerdere jeugdploegen als hoofdcoach onder zijn hoede. Zijn werk werd geprezen omdat hij jonge spelers hielp doorstromen naar het profniveau.





Later maakte hij de overstap naar het seniorenvoetbal. Hij werkte als assistent-trainer onder Wouter Vrancken bij KV Mechelen, KRC Genk en later ook bij KAA Gent.

Eerste ervaring als hoofdtrainer

Afgelopen seizoen kreeg Van Dessel zijn kans als hoofdtrainer bij Roda JC. De Nederlandse traditieclub mikte op een plaats in de promotiestrijd en die doelstelling werd gehaald.

Onder zijn leiding bereikte Roda de promotieplay-offs in de Keuken Kampioen Divisie. Een promotie naar de Eredivisie bleef uiteindelijk uit, maar sportief werden de vooropgestelde doelen grotendeels gerealiseerd.

Toch kwam er na amper één seizoen een einde aan de samenwerking. Club en trainer bleken niet volledig op dezelfde lijn te zitten over de toekomstvisie van de club.

Nieuwe uitdaging bij Club Brugge

Club Brugge zag daarin een opportuniteit. Na het vertrek van Nicolas Still en Jonathan Alves zocht de club versterking voor de staf van Ivan Leko.

Van Dessel brengt ervaring mee uit zowel het Belgische als Nederlandse voetbal en kent het werken binnen een topclub. Als alles volgens plan verloopt, sluit hij maandag al aan bij de eerste trainingen.

Voor Club Brugge lijkt daarmee een belangrijk puzzelstuk voor het nieuwe seizoen op zijn plaats te vallen.