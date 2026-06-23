📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’
Foto: © Voetbalkrant.com

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De toekomst van Ignace Van der Brempt bij Como hangt aan een zijden draadje. Volgens transferjournalist Nicolo Schira past de Belgische verdediger niet langer in de plannen van trainer Cesc Fabregas. Een vertrek deze zomer lijkt daardoor steeds waarschijnlijker.

Van Club Brugge naar de Serie A

Van der Brempt werd op 1 april 2002 geboren in Antwerpen en doorliep de jeugdopleidingen van onder meer Schelle Sport, Beerschot, Rupel Boom, KV Mechelen en Club Brugge. Bij Club Brugge brak hij uiteindelijk door in het profvoetbal en verzamelde hij meer dan dertig wedstrijden voor de hoofdmacht.

In januari 2022 volgde een transfer naar Red Bull Salzburg, waar hij een contract tekende tot 2026. Na een uitleenbeurt aan Hamburger SV trok hij in 2024 op huurbasis naar Como. De Italiaanse club lichtte vervolgens de aankoopoptie en betaalde ongeveer vijf miljoen euro om hem definitief over te nemen.

Contract en marktwaarde

Hoewel Como hem pas definitief vastlegde, lijkt zijn avontuur in Italië mogelijk alweer ten einde. Van der Brempt ligt nog onder contract tot juni 2028 en vertegenwoordigt momenteel een marktwaarde van ongeveer 3,5 miljoen euro.

De rechtsachter, die ook als wingback of centrale verdediger uit de voeten kan, is met zijn 24 jaar nog altijd een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar ervaring én groeipotentieel. Hij verzamelde bovendien vijftien interlands voor de Belgische beloften.

Sterk seizoen, maar geen vaste waarde

Afgelopen seizoen kwam Van der Brempt 23 keer in actie voor Como. De Italiaanse club kende een historisch jaar en plaatste zich verrassend voor de Champions League na een topklassering in de Serie A.

Toch slaagde de Belg er niet in om een onbetwiste basisspeler te worden. Door de toenemende concurrentie en de ambitieuze transferpolitiek van Como lijkt zijn rol binnen de selectie kleiner te worden.

Welke clubs passen bij hem?

Een uitleenbeurt lijkt momenteel de meest logische oplossing. In België zouden ploegen als KAA Gent, RSC Anderlecht of zelfs Royal Antwerp FC kunnen profiteren van zijn profiel als aanvallende rechtsachter.

In het buitenland lijken clubs uit de subtop van de Bundesliga of Ligue 1 ideaal. Eerder werden onder meer RC Lens en Ajax al genoemd als geïnteresseerde clubs. Een competitie waar hij wekelijks speeltijd krijgt, lijkt op dit moment belangrijker dan een nieuwe toptransfer.

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Ignace Van Der Brempt

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